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Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
В целях реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах, на Куйбышевской железной дороге в текущем году будут выполнены работы по их техническому переоснащению.
На 5 переездах, не обслуживаемых дежурным работником, будут установлены современные системы переездной сигнализации с автоматическими шлагбаумами. Нововведения коснутся переездов в следующих регионах: Самарская область (перегоны Химзаводская – Тольятти, Жигулевское Море – Химическая), Республика Башкортостан (перегон Аллагуват – Салават и Пост 21 км – Пост 28 км) и Республика Татарстан (перегон Круглое Поле – Набережные Челны).
Куйбышевская железная дорога заботится об обеспечении безопасности на пересечениях автомобильных и железных дорог. Ежегодно проводится работа по модернизации путевого хозяйства и настилов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пассажиров поездов и автомобилистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
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