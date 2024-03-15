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В 2024 году 5 железнодорожных переездов на Куйбышевской железной дороге будут оснащены автоматической переездной сигнализацией

15 марта 2024, 16:00 294 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
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Фото: rzd.ru / Железнодорожный переезд с подъемным механизмом в районе станции Яя

Фото: rzd.ru / Железнодорожный переезд с подъемным механизмом в районе станции Яя

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах, на Куйбышевской железной дороге в текущем году будут выполнены работы по их техническому переоснащению.

На 5 переездах, не обслуживаемых дежурным работником, будут установлены современные системы переездной сигнализации с автоматическими шлагбаумами. Нововведения коснутся переездов в следующих регионах: Самарская область (перегоны Химзаводская – Тольятти, Жигулевское Море – Химическая), Республика Башкортостан (перегон Аллагуват – Салават и Пост 21 км – Пост 28 км) и Республика Татарстан (перегон Круглое Поле – Набережные Челны).

Куйбышевская железная дорога заботится об обеспечении безопасности на пересечениях автомобильных и железных дорог. Ежегодно проводится работа по модернизации путевого хозяйства и настилов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для пассажиров поездов и автомобилистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 

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