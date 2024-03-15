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В РФ разработали отечественные зарядки разных мощностей для электромобилей

15 марта 2024, 17:15 285 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Специалисты Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) разработали зарядные станции разных мощностей для электроавтомобилей, которые полностью состоят из отечественных компонентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УУНиТ.

"Силами передовой инженерной школы (ПИШ) разработаны и изготовлены все основные компоненты, такие как головной контроллер, контроллер силовых модулей и контакторов, силовой модуль. Универсальный электронный силовой модуль "УЭСМ-30" мощностью 30 кВт разработан в сотрудничестве с индустриальным партнером АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" (входит в Ростех)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в серийное производство запущены зарядные станции для электромобилей мощностью 150, 120 и 90 кВт, в ближайшие несколько месяцев зарядные станции появятся на улицах городов Республики Башкортостан.

О ПИШ

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" начал реализовываться в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и является одной из 42 инициатив правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан. Проект выполняется в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, УУНИТ, ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, БАШКОРТОСТАН
Отрасль: Электротехника Транспорт 

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