Ректор ЮУРГУ посетил Южноуральск

14 марта ректор Южно-Уральского Государственного Университета Александр Вагнер прибыл в Южноуральск. В программе визита ректора было запланировано посещение предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО», работающих на территории города.

Президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев и первый вице-президент компании Виталий Кобзев рассказали Александру Вагнеру о работе холдинга в пяти регионах страны и предложили начать знакомство с предприятиями с завода по производству стеклянных изоляторов «ЮМЭК».

Знакомство начали с показа ролика о заводе, после чего директор АО «ЮМЭК» Алексей Ефимов лично провел экскурсию по производственным цехам предприятия. Также экскурсанты посетили Испытательный центр завода, где смогли поприсутствовать при проведении нескольких видов испытаний стеклянных и полимерных изоляторов. Начальник ИЦ Михаил Бакарягин ответил на интересующие вопросы, а начальник отдела перспективных разработок АО «ЭНЕРГИЯ+21» Ян Коростелев, являющийся также аспирантом ЮУрГУ, рассказал ректору о некоторых направлениях деятельности «ФОРЭНЕРГО», где предпочтительна совместная научная работа с одним из лучших технических вузов страны.

Обсудили и сотрудничество в сфере обучения сотрудников холдинга в рамках подписанного в феврале Соглашения. В завершение встречи форэнерговцы познакомили Александра Вагнера с некоторыми объектами социальной инфраструктуры города, а глава ЮГО Ярослав Куленко подтвердил важность деятельности университета на территории городского округа - теперь для получения качественного высшего образования студентам не придется уезжать из Южноуральска.