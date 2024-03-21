Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Александр Новак провёл совещание по развитию курорта "Мамисон"

21 марта 2024, 15:59 409 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе Северной Осетии с участием главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло.

«Мамисон» – один из пяти прорывных проектов, составляющих основу модели экономического развития Северной Осетии. Проект «Мамисон» предполагает строительство горнолыжного курорта мирового класса. На его территории планируется создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод. 

В настоящее время активными темпами идёт развитие инфраструктуры туристического объекта. Для повышения транспортной доступности «Мамисона» выполнена реконструкция автотоннеля и дороги от Транскама до участка Нижний Зарамаг – «Мамисон». Строительство самой дороги Нижний Зарамаг – «Мамисон» идёт полным ходом, его планируется завершить до конца текущего года.

Для обеспечения территории комплекса коммунальными ресурсами уже построено 2 км газопровода «Зарамаг» – «Мамисон», две высоковольтные линии на 110 кВ готовы к приёму напряжения, подготовлены два резервуара и три водные скважины, построен и введён в эксплуатацию водозабор.

Участники совещания также обсудили вопросы по сохранению и благоустройству объектов культурного наследия, находящихся на территории курорта.

Обсудить на форуме
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИЗМ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.03.2024
Новые электрические сети в Кировской энергосистеме укрепят надежность электроснабжения потребителей
21.03.2024
МЭИ и РусГидро разработали концепцию интеллектуальной автоматизации распределительных электросетей
21.03.2024
Выдано положительное заключение на строительство газопровода-отвода в Хабаровском крае
21.03.2024
ОДК возведет в Перми новый корпус для испытаний агрегатов двигателей ПД-8 и ПД-14
21.03.2024
Главгосэкспертиза одобрила сметную документацию по проекту реконструкции станции Балезино
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно