Александр Новак провёл совещание по развитию курорта "Мамисон"

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе Северной Осетии с участием главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло.

«Мамисон» – один из пяти прорывных проектов, составляющих основу модели экономического развития Северной Осетии. Проект «Мамисон» предполагает строительство горнолыжного курорта мирового класса. На его территории планируется создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод.

В настоящее время активными темпами идёт развитие инфраструктуры туристического объекта. Для повышения транспортной доступности «Мамисона» выполнена реконструкция автотоннеля и дороги от Транскама до участка Нижний Зарамаг – «Мамисон». Строительство самой дороги Нижний Зарамаг – «Мамисон» идёт полным ходом, его планируется завершить до конца текущего года.

Для обеспечения территории комплекса коммунальными ресурсами уже построено 2 км газопровода «Зарамаг» – «Мамисон», две высоковольтные линии на 110 кВ готовы к приёму напряжения, подготовлены два резервуара и три водные скважины, построен и введён в эксплуатацию водозабор.

Участники совещания также обсудили вопросы по сохранению и благоустройству объектов культурного наследия, находящихся на территории курорта.