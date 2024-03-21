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МЭИ и РусГидро разработали концепцию интеллектуальной автоматизации распределительных электросетей

21 марта 2024, 14:15 374 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: НИУ МЭИ

 Ученые НИУ «МЭИ» совместно со специалистами ПАО «РусГидро» разработали уникальный подход к автоматизации распределительных электрических сетей 0,4 – 35 кВ.

В основе концепции лежит интеллектуальная модель электрической сети, которая учитывает ее специфику, режимы работы, характер сети (сельские, городские, смешанные) и другие немаловажные особенности. На основании расчетов в соответствии с концепцией для конкретного района распределительной электрической сети определяется целевой уровень средств и инструментов автоматизированного и надежного управления режимом электроснабжения потребителей: базовый, стандартный, высокий и интеллектуальный.

Разработанная концепция позволяет оптимизировать мероприятия по автоматизации сетевых комплексов путем определения минимально необходимого состава средств для решения задач повышения надежного энергоснабжения потребителей.

«Впервые разработанный подход адаптирован к применению для уже эксплуатируемых распределительных электрических сетей 0,4 – 35 кВ, электросетевое хозяйство которых характеризуется разветвлённой топологией сети, высокой загрузкой, повышенным износом. Внедрение новой технологии, созданной учеными НИУ «МЭИ», позволит повысить эффективность инвестирования в модернизацию сетевого комплекса Дальнего Востока, активная реализация которой ведется силами Группы РусГидро», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В настоящее время планируется апробация концепции в Сахалинской области и в Приморском крае. Далее полученный положительный опыт будет распространен на другие компании электросетевого комплекса Дальнего Востока.

Новый подход позволяет реализовывать разумную политику по техническому перевооружению данных сетей с ожидаемым экономическим эффектом до 40%, что оценивалось путем моделирования различных схемно-режимных условий с использованием программно-аппаратного комплекса «Цифровой двойник энергосистемы», разработанного в Центре НТИ НИУ «МЭИ».

Концепция интеллектуальной автоматизации распределительных электросетей разработана сотрудниками Центра НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» НИУ «МЭИ» под руководством Андрея​ Лебедева совместно со специалистами ПАО «РусГидро».​​

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, НИУ МЭИ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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