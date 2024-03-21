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"Россети Сибирь" обеспечили электроснабжение нового терминала в аэропорту Новокузнецка

21 марта 2024, 14:30 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Сибирь
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В рамках технологического присоединения к энергосистеме специалисты компании «Россети Сибирь» обеспечили электроэнергией строящийся международный терминал аэровокзального комплекса им. Бориса Волынова. Мощность присоединения составила 4 МВт.

Чтобы запитать воздушную гавань, энергетики построили две двухцепные линии 6 кВ от подстанции 35кВ «Красный углекоп». Общая протяженность линейного объекта, включая кабельные линии, составила 15 км. При строительстве смонтировано 87 км самонесущего изолированного провода и установлены 462 двухцепные опоры. Технологическое присоединение включило в себя и модернизацию питающего центра. Для увеличения выдаваемой мощности на подстанции «Красный углекоп» энергетики заменили релейную защиту, два выключателя и трансформаторы тока. На технологическое присоединение аэропорта было направлено 120 млн рублей.

Сейчас готовность терминала превышает 80%. Ввести объект в эксплуатацию власти Кузбасса намерены в мае-июне 2024 года, это позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 580 пассажиров в час.

Международный аэропорт имени Б.В. Волынова – ближайшая воздушная гавань к горнолыжному курорту «Шерегеш» на юге Кузбасса. С его вводом связывают перспективный рост пассажиропотока и развитие туристического кластера.

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Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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