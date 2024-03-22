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Ульяновские энергетики готовятся к выполнению ремонтной программы

22 марта 2024, 14:30 276 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В рамках реализации ремонтной программы 2024 года в филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» планируют отремонтировать 2,3 тыс. км воздушных линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ, 795 км ВЛ 0,4 кВ и 89 км ВЛ 35-110 кВ. К массовым ремонтам энергетики приступят в апреле.

С начала этого года в филиале организовали подготовку к ремонтным работам, которая включает в себя противоаварийные тренировки, проверку знаний сотрудников, наличия необходимого оборудования, материалов для ремонтов, работоспособность автотранспорта и специальной техники, а также укомплектованность сотрудников всем необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

Также в рамках ремонтной кампании 2024 года энергетикам «Ульяновских РС» предстоит выполнить комплекс работ по замене дефектной изоляции, установке гасителей вибрации на провода, ремонту и замене контактных соединений, восстановлению антикоррозийного покрытия оборудования и т.п.

Сотрудники филиала проведут работы по расчистке трасс ВЛ 0,4-110 кВ общей площадью 467,5 га. Расчистка трасс позволит предотвратить возникновение нарушений электроснабжения.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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