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  • Филиал ПАО "Россети" приступил к реализации годового плана по среднему ремонту выключателей в Тюменской области

Филиал ПАО "Россети" приступил к реализации годового плана по среднему ремонту выключателей в Тюменской области

22 марта 2024, 16:45 758 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

В планах филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала на 2024 год предусмотрен средний ремонт более 50 выключателей 6-500 кВ на 10 магистральных подстанциях Тюменской области. Это повысит надежность энергоснабжения региона с численностью населения более 1,6 миллионов человек.

Энергетики уже приступили к реализации программы среднего ремонта выключателей на подстанции 500 кВ «Витязь», являющейся важным энергоузлом юга Тюменской области. На ней проведен средний ремонт трех масляных выключателей 10 кВ.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие технологического нарушения.  В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Средний ремонт позволяет продлить ресурс работы оборудования за счет замены составных частей.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 
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