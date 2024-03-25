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Филиал ПАО "Россети" выполнит монтаж более 70 км грозотроса на магистральных ЛЭП Ямала в 2024 году

25 марта 2024, 17:00 255 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Фото: ПАО «Россети Урал»

Фото: ПАО «Россети Урал»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала приступил к реализации годового плана по монтажу грозозащитного троса в Ямало-Ненецком автономном округе. Работы повысят надежность энергоснабжения региона, где расположены одни из крупнейших в мире залежей природного газа и ведется активное освоение месторождений.

Работы уже выполнены на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды». Грозотрос повышает защищенность энергообъектов от воздействия грозовых разрядов. В результате выполненных работ возрастет надежность электроснабжения потребителей центральной части Надымского района, а также крупных нефтегазовых предприятий.

В 2024 году энергетики смонтируют грозозащитный трос еще на трех ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди них такие важные линии 110-220 кВ для региона, как «Муравленковская – Надым» и «Оленья – Ямбург - I, II цепь».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 

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