Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири начал монтаж коммутационного оборудования с элегазовой изоляцией на подстанции 220 кВ «Кызылская». Установка современных комплектных распределительных устройств (КРУЭ) повысит надежность электроснабжения столицы Республики Тыва и близлежащих районов. Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции питающего центра общей стоимостью 5,3 млрд рублей.

Рядом с действующим объектом построено специальное здание, в котором будут размещены распределительные устройства различных классов напряжения, в том числе КРУЭ 110 кВ и 220 кВ. Это обеспечит защиту оборудования от природных факторов и внешних воздействий. Преимуществами КРУЭ являются пожаробезопасность, компактность и низкий уровень шума.

Также проект предусматривает полную замену трансформаторного оборудования подстанции, что позволит увеличить ее мощность более чем в 2 раза – до 330 МВА. Один новый автотрансформатор уже введен в работу.

«Кызылская» является частью транзита 220 кВ «Шушенская-опорная – Туран – Кызыл», который входит в Тывинское энергокольцо. Оно обеспечивает передачу электроэнергии в Тыву с объектов генерации Красноярского края и Республики Хакасии.