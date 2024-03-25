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"Россети" приступили к монтажу КРУЭ на крупнейшем питающем центре Тувы

25 марта 2024, 15:45 276 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири начал монтаж коммутационного оборудования с элегазовой изоляцией на подстанции 220 кВ «Кызылская». Установка современных комплектных распределительных устройств (КРУЭ) повысит надежность электроснабжения столицы Республики Тыва и близлежащих районов. Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции питающего центра общей стоимостью 5,3 млрд рублей.

Рядом с действующим объектом построено специальное здание, в котором будут размещены распределительные устройства различных классов напряжения, в том числе КРУЭ 110 кВ и 220 кВ. Это обеспечит защиту оборудования от природных факторов и внешних воздействий. Преимуществами КРУЭ являются пожаробезопасность, компактность и низкий уровень шума.

Также проект предусматривает полную замену трансформаторного оборудования подстанции, что позволит увеличить ее мощность более чем в 2 раза – до 330 МВА. Один новый автотрансформатор уже введен в работу.

«Кызылская» является частью транзита 220 кВ «Шушенская-опорная – Туран – Кызыл», который входит в Тывинское энергокольцо. Оно обеспечивает передачу электроэнергии в Тыву с объектов генерации Красноярского края и Республики Хакасии.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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