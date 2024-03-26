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Росатом и Минэнерго Кыргызстана прорабатывают возможность увеличения строительства объектов возобновляемой энергии до 1 ГВт

26 марта 2024, 16:15 283 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация Росатом
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Фото: пресс-служба Госкорпорации Росатом

Фото: пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

26 марта в г. Сочи в рамках второго дня работы XIII Международного форума «АТОМЭКСПО» состоялась церемония подписания соглашения о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству объектов возобновляемой энергетики мощностью до 1 ГВт между Ветроэнергетическим дивизионом Росатома и Министерством энергетики Кыргызской Республики.

Документ был подписан генеральным директором Ветроэнергетического дивизиона Росатома Григорием Назаровым, заместителем министра энергетики Кыргызской Республики Талайбеком Байгазиевым и генеральным директором странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Кыргызстане Дмитрием Константиновым.

Предметом соглашения является проработка и реализация инвестиционного проекта по строительству объектов возобновляемой энергетики в Кыргызской Республике мощностью до 1 ГВт. На первом этапе запланирована реализация пилотного проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Иссык-Кульской области. Ветроэнергетический дивизион Росатома уже приступил к проведению ряда изысканий для размещения ВЭС, а также установил мачту для проведения ветроизмерительной кампании.

На втором этапе планируется проработка дополнительных площадок размещения объектов ВИЭ общей мощностью до 900 МВт.

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Метки: РОСАТОМ, КЫРГЫЗСТАН, ИНВЕСТПРОЕКТ, АТОМЭКСПО-2024, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
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