Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев принял участие в круглом столе «Возобновляемая и атомная генерация: синергия достижений как лучшее решение» в рамках XIII Международного форума «АТОМЭКСПО-2024».

Главной темой дискуссии стали вопросы развития энергосистемы России с учетом роста доли низкоуглеродной генерации в обозримом будущем. Участники круглого стола обсудили вопросы оптимального сочетания различных видов низкоуглеродной генерации, их эффективной интеграции в энергосистему. Отдельное внимание эксперты уделили перспективам строительства значимых для энергосистемы объемов ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке.

Андрей Катаев отметил, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке имеется достаточный объем генерирующих мощностей для покрытия нагрузки в пиковые часы. В то же время в регионе наблюдается потребность в электроэнергии, которую потенциально может удовлетворить строительство солнечных и ветровых электростанций.

Однако при нарастании доли ВИЭ-генерации необходимо учитывать не только стоимость электроэнергии на протяжении жизненного цикла объекта генерации, но и стоимость мероприятий по его интеграции в энергосистему.

«Цена за киловатт-час, выработанный на новых СЭС или ВЭС, будет ниже в сравнении с новыми видами традиционной генерации. Но энергосистема не может быть построена только на основе СЭС и ВЭС. Они не являются самодостаточными, а если их доля в энергосистеме значительна, то требуются большие интеграционные мероприятия. Ввод значимых объемов ВИЭ требует поддержания достаточного объема резервов для компенсации изменения нагрузки СЭС и ВЭС как в течение суток, так и на длительных, сезонных интервалах», – сказал Андрей Катаев.

Необходимость интеграции ВИЭ в энергосистему не означает отхода от низкоуглеродного трека, который, кроме прочего, предполагает ввод таких видов «чистой» генерации, как ГЭС и АЭС. В числе преимуществ АЭС директор по энергетическим рынкам Системного оператора отметил их способность легко покрывать базовую нагрузку за счет работы в ровном, стабильном графике.

Эффективной интеграции объектов ВИЭ-генерации в обозримой перспективе будет способствовать снижение стоимости и развитие технологий накопления энергии под нужды больших энергосистем, отметил он.

«Электрохимические накопители уже массово внедряются в тех регионах, где солнечные электростанции занимают значимую долю. При этом нельзя забывать о таких накопителях электроэнергии, как гидроаккумулирующие электростанции, которые являются проверенным техническим решением и способны за минуты изменять нагрузку на сотни мегаватт», – подчеркнул Андрей Катаев.

Международный форум «АТОМЭКСПО» проводится под эгидой Госкорпорации «Росатом» и собирает руководителей государственных и бизнес-структур, профильных экспертов и журналистов для обсуждения актуальных вопросов инновационного развития российской экономики на базе атомных технологий. Помимо деловой программы, форум традиционно включает в себя выставочную экспозицию, где демонстрируются передовые достижения в области атомной энергетики и других сопутствующих отраслей.