26 марта в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2024» в формате телемоста состоялся торжественный ввод в промышленную эксплуатацию системы оперативного постоянного тока (СОПТ) на Краснополянской ГЭС в Сочи. Надежную и бесперебойную работу критически важных систем энергообъекта обеспечит литийионная аккумуляторная батарея производства Росатома.

Энергоемкость примененной литийионной аккумуляторной батареи - 66 кВт*ч (300 Ач). Она была установлена в рамках модернизации СОПТ на Краснополянской ГЭС в Сочи. Система успешно прошла опытно-промышленные испытания в течение трех месяцев и сегодня торжественно введена в промышленную эксплуатацию.

«Для нашей команды - это важный проект, поскольку в России СОПТ установлены на более 20 тысячах объектах энергетики, и почти все они используют устаревшую технологию - свинцово-кислотных аккумуляторы. Мы убеждены в том, что успешный запуск системы на литийионных аккумуляторах на Краснополянской ГЭС – еще одно подтверждение, что пришло время широкого внедрения этого эффективного решения в электроэнергетике», - отметил Александр Камашев, генеральный директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона Росатома.

«По оценке экспертного сообщества применение литий-ионных батарей в качестве источников резервного питания является одним из наиболее перспективных направлений в энергетике. С целью их широкого внедрения в состав систем оперативного постоянного тока необходимо усовершенствование нормативно-технических документов. Работа в отрасли по этому направлению уже ведётся, и мы это поддерживаем», - заявил Илья Белавинцев, исполнительный директор ассоциации развития технологий систем накопления энергии (АРТСНЭ).

Росатом ведёт планомерную работу по созданию в стране литийионной индустрии, в том числе по масштабному внедрению накопителей на объектах энергетики. Литий-ионные аккумуляторные батареи обеспечивают повышение эффективности, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат при модернизации существующих решений, больший срок службы батарей, повышение уровня безопасности, компактность и удобство обслуживания. Система удаленного мониторинга и управления позволяет контролировать состояние каждого аккумулятора, передавать информацию в режиме реального времени на диспетчерский пункт и дистанционно контролировать батарею, что позволяет обеспечить полностью автоматизированное управление объектом.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru

Краснополянская ГЭС вырабатывает электричество для Сочинского региона и в случае аварий на горных ЛЭП берет на себя энергоснабжение объектов жизнеобеспечения города. Ведена в эксплуатацию в апреле 1950г. Установленная мощность 28,9 МВт.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.