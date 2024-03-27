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"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" выпустили опытные образцы специального кабеля с новым видом оболочки

27 марта 2024, 11:44 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выпустили опытные образцы специального кабеля с новым видом оболочки – термопластичным полиуретаном (ТПУ). 

Негорючий ТПУ – современный полимерный материал, атмосферо- и светостойкий, не подвержен гидролизу. Он устойчив к воздействию масел и жиров, износу и трению, не теряет форму, не растягивается даже при длительном воздействии, не плавится при температуре до +80 градусов С. Обладает повышенной эластичностью, легкостью и не «дубеет» при длительной эксплуатации.  

Новая оболочка будет применяться при изготовлении специализированных шахтных кабелей КГЭЖ-1. Этот гибкий силовой кабель предназначен для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к электрическим сетям, которые эксплуатируются в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха. 

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» постоянно развивает и совершенствует производство кабельной продукции, используя новейшие материалы и разработки российских ученых. Тем самым обеспечивая различные отрасли промышленности современным, безопасным и качественным кабелем.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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