Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выпустили опытные образцы специального кабеля с новым видом оболочки – термопластичным полиуретаном (ТПУ).

Негорючий ТПУ – современный полимерный материал, атмосферо- и светостойкий, не подвержен гидролизу. Он устойчив к воздействию масел и жиров, износу и трению, не теряет форму, не растягивается даже при длительном воздействии, не плавится при температуре до +80 градусов С. Обладает повышенной эластичностью, легкостью и не «дубеет» при длительной эксплуатации.

Новая оболочка будет применяться при изготовлении специализированных шахтных кабелей КГЭЖ-1. Этот гибкий силовой кабель предназначен для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к электрическим сетям, которые эксплуатируются в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» постоянно развивает и совершенствует производство кабельной продукции, используя новейшие материалы и разработки российских ученых. Тем самым обеспечивая различные отрасли промышленности современным, безопасным и качественным кабелем.