Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» ведут масштабную реконструкцию электросетевой инфраструктуры в селе Ульяновка Минераловодского округа края. На реализацию инвестиционного проекта будет направлено почти 50 млн рублей.

Энергетики строят линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 и 10 кВ с монтажом самонесущего изолированного провода (СИП). Их общая протяженность составит порядка 11 км.

Напомним, СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Кроме того, современный провод российского производства позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП.

В настоящее время рабочие бригады Центральных электрических сетей выполняют самый трудоемкий этап строительства – монтаж опор. Специалисты установили свыше 100 из 440 железобетонных опор.

В планах – модернизация действующей линии электропередачи напряжением 10 кВ, где будет установлен реклоузер. Такие устройства помогают создать управляемую сеть: определяют место повреждения на энергообъекте, автоматически отключают отрезок ЛЭП в случае возникновения перегрузки.

Также проектом предусмотрена реконструкция одной из пяти действующих трансформаторных подстанций и строительство двух новых – по 250 кВА каждая. Таким образом, суммарная мощность электроустановок увеличится с 1,8 до 2,3 МВт.

Важный этап проводимой работы – модернизация систем учета потребления электроэнергии. Энергетики демонтируют у порядка 430 абонентов старые ответвления в домовладения, заменят их на новые с применением самонесущего изолированного провода, установят жителям интеллектуальные приборы учета с функцией сбора и передачи данных в электронную базу сетевой компании.

«Мы уделяем первостепенное значение мероприятиям по реконструкции, модернизации, строительству новых объектов, призванных кардинально улучшать электроснабжение населения, предприятий и социально значимых объектов региона», – рассказал директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Завершить работы планируется до конца текущего года.