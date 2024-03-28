Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Тверской области создадут первое в России производство канатных дорог

28 марта 2024, 14:14 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: tverreg.ru

Фото: tverreg.ru

Новое производство канатных дорог, которое является импортозамещающим проектом, будет создано в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс" в Тверской области. Об этом рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Началась стройка нового завода для производства канатных дорог. Две мировые компании, Doppelmayr и вторая итальянская, они попали под запрет и не могут поставлять сюда элементы для канатных дорог. А у нас и Сочи-курорт, и Дальний Восток, поэтому принято решение, были получены технологии, и сейчас будет развернуто производство канатных дорог и их компонентов на территории новой ОЭЗ "Эммаусс", - сказал он.

Он уточнил, что новая ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области располагается на площади почти 300 га, в ней будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ "Эммаусс" создается в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Предприятия-резиденты будут производить полиэтиленовые трубы, обрабатывать листовой металл, создавать канатные дороги. Также планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Одна из компаний намерена расширить мощности по выпуску кондитерской продукции. Всего частные инвесторы готовы вложить в свои проекты более 17 млрд рублей и создать почти 8,4 тыс. рабочих мест. 

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ЭММАУСС
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.03.2024
РЖД продолжают работу над внедрением технологии беспилотного движения
28.03.2024
"Богословский кабельный завод" приглашает посетить свой стенд на выставке НЕФТЕГАЗ-2024
28.03.2024
Специалисты IEK GROUP представили новый стандарт компетенции "Электромонтаж" экспертам из БРИКС+
28.03.2024
В Засвияжском районе Ульяновска потратят 705,3 млн на строительство поликлиники
28.03.2024
В двух районах Ярославля построят жилье за 16 миллиардов
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно