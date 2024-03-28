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Филиал ПАО "Россети" установит почти 300 птицезащитных устройств на магистральных линиях электропередачи в Приуралье

28 марта 2024, 14:00 307 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи на территории Приуралья - в Кировской области, Удмуртской Республике и Пермском крае. Это позволит повысить надежность работы электросетевой инфраструктуры трех регионов и снизить риск гибели птиц от ударов током.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц, на ЛЭП устанавливают ПЗУ антиприсадочного типа, которые препятствуют посадке птиц на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Особое внимание энергетики уделяют зонам обитания видов птиц, занесенных в красную книгу регионов, таких как дербник, воробьиный сыч, дубровник и другие. Пучок длинных, покрытых изоляционным материалом шипов с безопасными наконечниками, крепится к горизонтальным частям опоры и не позволяет птице присесть на нее.

Работы будут проведены на таких значимых для региона линиях, как 500 кВ «Пермская ГРЭС — Калино» и «Пермская ГРЭС — Северная», «Воткинская ГЭС — Вятка», которые участвуют в выдаче электроэнергии самой мощной подстанции Пермского края и Воткинской гидроэлектростанции.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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