Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи на территории Приуралья - в Кировской области, Удмуртской Республике и Пермском крае. Это позволит повысить надежность работы электросетевой инфраструктуры трех регионов и снизить риск гибели птиц от ударов током.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц, на ЛЭП устанавливают ПЗУ антиприсадочного типа, которые препятствуют посадке птиц на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Особое внимание энергетики уделяют зонам обитания видов птиц, занесенных в красную книгу регионов, таких как дербник, воробьиный сыч, дубровник и другие. Пучок длинных, покрытых изоляционным материалом шипов с безопасными наконечниками, крепится к горизонтальным частям опоры и не позволяет птице присесть на нее.

Работы будут проведены на таких значимых для региона линиях, как 500 кВ «Пермская ГРЭС — Калино» и «Пермская ГРЭС — Северная», «Воткинская ГЭС — Вятка», которые участвуют в выдаче электроэнергии самой мощной подстанции Пермского края и Воткинской гидроэлектростанции.