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Глава Республики Саха (Якутия) подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. Согласно документу, в развитие этих отраслей инвестируют не менее 600 млрд рублей в течение пяти лет, сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.
"Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за пять лет в развитие этих отраслей будет инвестирована колоссальная сумма - не менее 600 млрд рублей. Мы приступим к реализации масштабных проектов, каких еще не было в Якутии", - заявил Николаев.
Он отметил, что среди основных проектов - строительство моста через Лену, создание сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю, через Якутию и Магаданскую область, строительство автодороги "Яна" с выходом на Северный морской путь.
"Промышленный рост требует и новых источников генерации электроэнергии. И в этом плане мы также совершим большой рывок в развитии - планируется строительство и ввод Новоленской ТЭС, второй очереди Якутской ГРЭС, атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе", - добавил глава республики.
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