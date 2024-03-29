Глава Республики Саха (Якутия) подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. Согласно документу, в развитие этих отраслей инвестируют не менее 600 млрд рублей в течение пяти лет, сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

"Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за пять лет в развитие этих отраслей будет инвестирована колоссальная сумма - не менее 600 млрд рублей. Мы приступим к реализации масштабных проектов, каких еще не было в Якутии", - заявил Николаев.

Он отметил, что среди основных проектов - строительство моста через Лену, создание сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю, через Якутию и Магаданскую область, строительство автодороги "Яна" с выходом на Северный морской путь.