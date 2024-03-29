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В Якутии вложат около 600 млрд рублей за пять лет в развитие транспорта и энергетики

29 марта 2024, 13:30 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Глава Республики Саха (Якутия) подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе. Согласно документу, в развитие этих отраслей инвестируют не менее 600 млрд рублей в течение пяти лет, сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

"Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за пять лет в развитие этих отраслей будет инвестирована колоссальная сумма - не менее 600 млрд рублей. Мы приступим к реализации масштабных проектов, каких еще не было в Якутии", - заявил Николаев.

Он отметил, что среди основных проектов - строительство моста через Лену, создание сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю, через Якутию и Магаданскую область, строительство автодороги "Яна" с выходом на Северный морской путь.

"Промышленный рост требует и новых источников генерации электроэнергии. И в этом плане мы также совершим большой рывок в развитии - планируется строительство и ввод Новоленской ТЭС, второй очереди Якутской ГРЭС, атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе", - добавил глава республики.

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Метки: ЯКУТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство Транспорт Электроэнергетика 

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