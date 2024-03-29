Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Филиал "Россети" - МЭС Юга выполнит ремонт выключателей на магистральных подстанциях Волгоградской области

29 марта 2024, 17:30 278 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга приступил к ремонту выключателей на 10 подстанциях 110-500 кВ в Волгоградской области. На энергообъектах отремонтируют 34 единицы выключателей. Это улучшит надежность энергоснабжения региона, в том числе ряда крупных промышленных потребителей, среди которых Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры, Урюпинский маслоэкстракционный завод, металлургический комбинат «Красный Октябрь» и другие.

Выключатели являются важными элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

На подстанции 500 кВ «Балашовская» отремонтируют 6 выключателей 110 и 220 кВ. На 7 энергообъектах 220 кВ «Волжская», «Красноармейскася», «Литейная», «Петров Яр», «Палласовка», «Таловка», «Черный Яр» обновят 26 единиц 6-220 кВ. На двух подстанциях 110 кВ – 2 шт.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
RISK
6.28

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.03.2024
В НИУ "МЭИ" разработали интеллектуальную облачную систему учета и контроля оборудования
29.03.2024
УНКОМТЕХ приглашает в свою команду молодые таланты
29.03.2024
Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" содействуют созданию доступной зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Пермском крае
29.03.2024
"Россети Московский регион" в г.о. Лотошино на новой опоре смонтировали птицезащитное устройство для обустройства гнезда белого аиста
29.03.2024
"Россети" модернизируют ключевой центр питания юго-запада Архангельской области
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+