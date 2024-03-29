Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга приступил к ремонту выключателей на 10 подстанциях 110-500 кВ в Волгоградской области. На энергообъектах отремонтируют 34 единицы выключателей. Это улучшит надежность энергоснабжения региона, в том числе ряда крупных промышленных потребителей, среди которых Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры, Урюпинский маслоэкстракционный завод, металлургический комбинат «Красный Октябрь» и другие.

Выключатели являются важными элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

На подстанции 500 кВ «Балашовская» отремонтируют 6 выключателей 110 и 220 кВ. На 7 энергообъектах 220 кВ «Волжская», «Красноармейскася», «Литейная», «Петров Яр», «Палласовка», «Таловка», «Черный Яр» обновят 26 единиц 6-220 кВ. На двух подстанциях 110 кВ – 2 шт.