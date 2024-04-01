Персона года
Мероприятие состоится 3-4 апреля в г. Новый Уренгой.
Компания продемонстрирует свои достижения в области кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли и производителей оборудования. Будут представлены технические разработки и решения импортозамещения.
Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» одним ёмким названием выражает потребности региона, профилирующей отраслью которого считается топливная промышленность. Всего на Ямале 79 месторождений, и каждое из них нуждается в современном оборудовании, технологиях. Немаловажную роль играют инвестиционные программы и проекты. Все это отражают экспозиции, которые предлагает выставка. Без передовых идей, демонстрируемых на выставке, невозможно развитие промышленных отраслей в перспективе.
Ямальский нефтегазовый форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» охватывают все базовые разделы, связанные с ресурсами, их добычей и переработкой.
Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: http://ses.net.ru/index.php/calendar/580-gaz-neft-novye-tekhnologii-2024
Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде и обсудить перспективы сотрудничества.
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