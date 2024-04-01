Мероприятие состоится 3-4 апреля в г. Новый Уренгой.

Компания продемонстрирует свои достижения в области кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли и производителей оборудования. Будут представлены технические разработки и решения импортозамещения.

Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» одним ёмким названием выражает потребности региона, профилирующей отраслью которого считается топливная промышленность. Всего на Ямале 79 месторождений, и каждое из них нуждается в современном оборудовании, технологиях. Немаловажную роль играют инвестиционные программы и проекты. Все это отражают экспозиции, которые предлагает выставка. Без передовых идей, демонстрируемых на выставке, невозможно развитие промышленных отраслей в перспективе.

Ямальский нефтегазовый форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» охватывают все базовые разделы, связанные с ресурсами, их добычей и переработкой.

Стенд №54

3 - 4 апреля 2024 г.

г. Новый Уренгой, ДЦ «Ямал», ул. Юбилейная, 5

Часы работы: с 10 до 18ч.

Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: http://ses.net.ru/index.php/calendar/580-gaz-neft-novye-tekhnologii-2024