На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК ) завершили пилотный проект по внедрению нового цифрового сервиса для контроля и безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Система мобильных осмотров помогает следить за состоянием строительных конструкций и автоматически формировать программу технического обслуживания объектов. Она ведет мониторинг выявленных дефектов в базе данных, составляет график ремонтных и профилактических мероприятий, направляет уведомления исполнителям, осуществляет мониторинг, анализирует результаты выполнения работ.

Испытания системы проходили в подразделениях энергоуправления, где за 6 месяцев провели технический осмотр 41-го здания. Во втором квартале планируется развернуть проект в цехе холодной прокатки, а до 2025 года — охватить новым сервисом все объекты предприятия.

- Мобильная система осмотров зданий и сооружений подтвердила свою эффективность. Сервис помогает оперативно выявлять дефекты строительных конструкций, а высокий уровень автоматизации позволяет ускорить процесс обработки данных, оптимизировать процессы планирования и выполнения ремонтных работ. Мы рекомендовали новую систему для применения на других объектах предприятия, - рассказал начальник энергоуправления ВИЗ-Стали Антон Подчиненов.