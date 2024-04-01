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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершили пилотный проект по внедрению нового цифрового сервиса для контроля и безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Система мобильных осмотров помогает следить за состоянием строительных конструкций и автоматически формировать программу технического обслуживания объектов. Она ведет мониторинг выявленных дефектов в базе данных, составляет график ремонтных и профилактических мероприятий, направляет уведомления исполнителям, осуществляет мониторинг, анализирует результаты выполнения работ.
Испытания системы проходили в подразделениях энергоуправления, где за 6 месяцев провели технический осмотр 41-го здания. Во втором квартале планируется развернуть проект в цехе холодной прокатки, а до 2025 года — охватить новым сервисом все объекты предприятия.
- Мобильная система осмотров зданий и сооружений подтвердила свою эффективность. Сервис помогает оперативно выявлять дефекты строительных конструкций, а высокий уровень автоматизации позволяет ускорить процесс обработки данных, оптимизировать процессы планирования и выполнения ремонтных работ. Мы рекомендовали новую систему для применения на других объектах предприятия, - рассказал начальник энергоуправления ВИЗ-Стали Антон Подчиненов.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать более 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.
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