В 2024 году «Облкоммунэнерго» построит около 90 км воздушных линий электропередачи и порядка 15 км кабельных ЛЭП. Масштабные работы в рамках инвестиционной программы будут проведены в Полевском, Среднеуральске, Новоуральске, Камышлове, Ирбите.

«Общий объем финансирования инвестиционной программы в 2024 году составляет 780,9 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма затрат увеличена почти на 90 млн рублей. В прошлом году было вложено 693,8 млн рублей. Мы понимаем, как важно создавать необходимые условия для поддержания надежного энергоснабжения потребителей», – рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В Екатеринбурге будут реконструированы около 1 км кабельных ЛЭП 10 кВ, которые обеспечивают энергоснабжением ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1». В Полевском планируется демонтаж распределительного пункта (РП) и монтаж реклоузеров 6 кв для автоматических переключений. В пос. Станционный-Полевской будет построен распределительный пункт 6 кВ. За счет реконструкции воздушных ЛЭП 6 кВ здесь будет запущено дополнительное резервное питание.



В пос. Черноисточинск специалисты «Облкоммунэнерго» продолжат реализацию проекта по улучшению энергоснабжения потребителей. В 2021 г. был построен новый РП по ул. Первомайская, 1 В. В 2022 г. от этого распределительного пункта выполнили монтаж пяти новых кабельных линий до существующих ЛЭП 6 кВ. В 2023 г. от подстанции «Черноисточинск» построили два кабельных ввода до РП на Первомайской, 1 В длиной 2,9 км и два кабельных ввода для нового распределительного пункта на ул. Ленина, 1 длиной 2,32 км. Кабельные линии выполнили с изоляцией из более надежного и современного материала с увеличенным сроком службы – сшитого полиэтилена. В 2024 г. планируется строительство нового РП по ул. Ленина, 1.



В Ирбите будет проведена реконструкция трансформаторной подстанции, которая питает Ирбитскую центральную городскую больницу и жилые дома. Будет установлена проходная комплектная трансформаторная подстанция и проведена реконструкция 1,5 км воздушных ЛЭП 10 кВ. Таким образом увеличится надежность энергоснабжения северной части г. Ирбит.



Всего на территориях присутствия компания планирует заменить 38 трансформаторов общей мощностью более 12 МВА, а также установить 22 новых трансформаторных подстанции суммарной мощностью 8 МВА. В пос. Верх-Нейвинский сотрудники «Облкоммунэнерго» в рамках инвестпрограммы в этом году уже разместили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА в центр нагрузок. Новый объект питает жилые дома в частном секторе по ул. Вересовая, Калинина, Еловая и Ярославского. Установлены около 100 железобетонных опор ЛЭП с самонесущим изолированным кабелем, реконструированы 1,8 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ. Специалисты компании поставили комплектную трансформаторную подстанцию 250 кВА для энергоснабжения частных жилых домов по ул. Карла Маркса и Баскова.