Компания «БУТИС», специализирующаяся на производстве радиочастотных микросхем – фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ), получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Инновационное предприятие локализовано на площадке «Печатники», где выпускает микроэлектронные изделия полностью на российской материально-технической базе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) могут быть использованы при производстве различной техники: смартфонов, радиостанций, аппаратуры навигации, связи и управления. Такие фильтры необходимы для того, чтобы отсекать помехи и пропускать только нужный радиосигнал.

«Микроэлектроника – одно из перспективных и важных направлений промышленности. Для развития этой отрасли в городе создали межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Кроме того, предприятиям доступен широкий пул мер поддержки. В их числе статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который дает значительные налоговые льготы. Так, в прошлом году такой спецстатус город присвоил производителю радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах. Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки», – отметил Владислав Овчинский.

На предприятии организовано производство полного цикла с участками вакуумного напыления, технохимической подготовки пластин, фотолитографией, дисковой резки пластин, сборки и герметизации изделий, измерения электрических параметров сверхвысоких частот и другими.

«Предприятие располагает чистыми производственными помещениями площадью более 450 квадратных метров, предназначенными для создания микроэлектронных изделий с проектной нормой 300 нм. Они соответствуют классам ISO-7 и ISO-5, что подразумевает под собой строго регламентированные нормы по уровню содержания взвешенных аэрозольных частиц и примесей в воздушном пространстве», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании Олега Машинина, инновационные возможности производимых компанией изделий отражают тенденцию к более высоким частотам и миниатюризации конструкции. В связи с этим наряду с масштабированием производства уже готовых разработок компания исследует возможности расширения продуктовой линейки, в том числе в рамках комплексных проектов.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут рассчитывать на значительные преференции: они на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.

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