Производство кабельной продукции требует высокоточного оборудования, способного обеспечить стабильное качество и высокую производительность. Мультиваер или линия многопроволочного волочения - это высокопроизводительная машина волочения медной или алюминиевой заготовки, которые помогают существенно улучшить качество производимого кабеля. Мы рады представить вам мультиваеры от китайской компании Jiangsu Honta Machinery CO., LTD или кратко Honta, представителем которой в России является U-Technology Group.

Поставляемые нашей компанией мультиваеры представляют собой беспрецедентное сочетание скорости, точности и надежности. Их применение позволяет повысить производительность кабельной продукции и улучшить ее конкурентоспособность на рынке. Мультиваер служит для волочения медной или алюминиевой проволоки с точным диаметром заготовки на входе в зависимости от модельного ряда.

Учитывая современный кабельный рынок и постоянно растущие требования, кабельному бизнесу важно иметь оборудование, которое способно обеспечить высокую производительность и отличное качество продукции. Мы понимаем ваши потребности и стремимся предложить только лучшее оборудование для вашего бизнеса.

Мы поставляем мультиваеры на 4/8/16/24 голов ручьевые линии волочения с двумя или раздельными двигателями на каждый проход

Мультиваеры Honta от U-Technology Group - это гарантированный способ усовершенствовать ваше производство. Позвольте вашему бизнесу достичь новых высот с помощью нашего оборудования!