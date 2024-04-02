По проекту для закладки фундамента под градирню будет использовано 919 свай диаметром 0,6 метров и длиной 35 метров. Для сооружения вытяжной башни градирни потребуется более 13 000 кубометров бетона. Достигнув проектной высоты 179 метров, градирня станет одним из самых высоких сооружений Ленинградской области и позволит и впредь рационально использовать и сохранять водные ресурсы Финского залива.

«Сейчас строители ведут работы по устройству 7-ми тестовых и 28-ми анкерных свай, чтобы на следующем этапе выполнить их испытания и определить реальную несущую способность опор по грунту. Можно сказать, что это своего рода генеральная репетиция перед основным этапом устройства свайного фундамента градирни. На основании полученных данных проект фундамента может быть откорректирован, чтобы в итоге гарантированно обеспечить устойчивость градирни - например, за счет увеличения диаметра или длины свай, схемы их расположения», - рассказал заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин.

Сооружение градирен энергоблоков № 7 и №8 Ленинградской АЭС ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, согласно требованиям Водного кодекса России. С 2008 года Водный кодекс запрещает проектировать прямоточные системы водоснабжения для сооружаемых и реконструируемых объектов. Ленинградская АЭС реализует законодательные требования за счет использования оборотной системы водоснабжения с башенными испарительными градирнями. После их ввода в эксплуатацию для охлаждения конденсаторов турбин новых блоков вода Финского залива будет многократно использоваться в замкнутом контуре, дополнительный забор воды будет нужен для восполнения потерь, возникающих при естественном испарении воды из бассейна градирни и уносе капель из ее башни.

«Используя градирни, мы существенно уменьшаем забор воды из Финского залива для нужд атомной станции и снижаем воздействие на него. Согласно выполненным расчетам, начиная с 2021 года, когда в работу был введен второй по счету ленинградский энергоблок ВВЭР-1200 с оборотными системами технического водоснабжения, забор воды из Финского залива для нужд Ленинградской атомной станции сократился на треть. После ввода в эксплуатацию двух строящихся энергоблоков водопотребление станет еще меньше», - прокомментировала Александра Ткачёва, начальник отдела охраны окружающей среды Ленинградской АЭС.

«Нагрузка на окружающую среду снизится и за счет установки в градирнях специальных водоуловительных устройств. Они принудительно вернут в контур более 99,99% всей стремящейся вовне капельной влаги. На градирнях энергоблоков №5 и №6 ЛАЭС это оборудование работает уже несколько лет. Кроме того, используя градирни, мы увеличиваем автономность технологических процессов на новых блоках и сокращаем эксплуатационные расходы, гарантированно сохраняя при этом требуемый уровень безопасности АЭС», - пояснил начальник цеха обеспечивающих систем Ленинградской АЭС-2 Евгений Черепенькин.

Башенные испарительные градирни являются элементами системы оборотного водоснабжения атомной станции. Они нужны для отвода тепла от конденсаторов турбин. В контуре принудительной циркуляции «конденсаторы-градирня» используется вода, не контактирующая с водой первого контура реактора. Поэтому водяной пар, выходящий из градирни в окружающую среду, не содержит радиоактивных веществ, опасаться его не нужно.



В настоящее время на Ленинградской АЭС эксплуатируются две башенных испарительных градирни высотой 150 метров энергоблока №5 и одна башенная испарительная градирня высотой 167 метров энергоблока №6. После окончания сооружения второй очереди ВВЭР-1200, включающей в себя энергоблоки №7 и 8, градирен на Ленинградской АЭС будет пять. Уже сейчас градирни Ленинградской АЭС входят в список самых высоких объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Северной столице выше них, например, башня «Лахта Центра» (462 метров) и дымовые трубы Северной ТЭЦ (180 метров), в 47 регионе — две дымовые трубы Киришкой ГРЭС (320 метров). При этом всемирно известная пирамида Хеопса, крупнейшая из египетских пирамид, ниже ленинградских градирен. Ее высота составляет на сегодняшний день 138 метров.



Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также новая очередь атомной станции гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек.