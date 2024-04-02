Томсккабель приглашает на выстаку НЕФТЕГАЗ-2024

ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 23-ю международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет в Москве с 15 по 18 апреля 2024г.. в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.



«Томский кабельный завод» представит на Нефтегаз 2024:

нефтепогружной кабель

новую продукцию собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®»

образцы продукции основных номенклатурных групп

каталоги с новинками продукции.

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.



Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

Стенд «Томский кабельный завод»: 82С15, павильон № 8/2-й уровень, зал 2.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1. Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам.



Подробнее о выставке – на сайте www.neftegaz-expo.ru