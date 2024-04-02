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Томсккабель приглашает на выстаку НЕФТЕГАЗ-2024

2 апреля 2024, 09:36 132 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Томсккабель
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ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 23-ю международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет в Москве с 15 по 18 апреля 2024г.. в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

«Томский кабельный завод» представит на Нефтегаз 2024:

  • нефтепогружной кабель
  • новую продукцию собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®»
  • образцы продукции основных номенклатурных групп
  • каталоги с новинками продукции.

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.
Стенд «Томский кабельный завод»: 82С15, павильон № 8/2-й уровень, зал 2.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1. Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам.

Подробнее о выставке – на сайте www.neftegaz-expo.ru

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, НЕФТЕГАЗ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
8.0

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