Томсккабель приглашает на выстаку НЕФТЕГАЗ-2024

Персона года
ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 23-ю международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет в Москве с 15 по 18 апреля 2024г.. в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.
«Томский кабельный завод» представит на Нефтегаз 2024:
Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.
Стенд «Томский кабельный завод»: 82С15, павильон № 8/2-й уровень, зал 2.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1. Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам.
Подробнее о выставке – на сайте www.neftegaz-expo.ru
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter