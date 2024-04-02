Василий Анохин и Игорь Маковский провели рабочую встречу

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили прохождение отопительного сезона и задачи, нацеленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

Взаимодействие энергетиков с органами власти уже позволило реализовать многие социально значимые и масштабные промышленные проекты в области. Сотрудничество в данном направлении будет продолжено.

«Социально-экономическое развитие региона невозможно без совместной работы по созданию новых энергетических мощностей и реконструкции существующих объектов. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку, чтобы инфраструктурная сеть расширялась, а у региона появлялись новые возможности для роста», – подчеркнул Василий Анохин.