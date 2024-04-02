Василий Анохин и Игорь Маковский провели рабочую встречу

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили прохождение отопительного сезона и задачи, нацеленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.
Взаимодействие энергетиков с органами власти уже позволило реализовать многие социально значимые и масштабные промышленные проекты в области. Сотрудничество в данном направлении будет продолжено.
«Социально-экономическое развитие региона невозможно без совместной работы по созданию новых энергетических мощностей и реконструкции существующих объектов. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку, чтобы инфраструктурная сеть расширялась, а у региона появлялись новые возможности для роста», – подчеркнул Василий Анохин.
«Мы создаем инфраструктуру для подключения к сетям новых потребителей, чтобы обеспечить дома жителей светом и теплом, а предприятия и организации – качественной электроэнергией для эффективной работы. Налаженное сотрудничество с руководством региона позволяет не только оперативно реагировать на любые вызовы, но и реализовывать проекты по развитию электросетевого комплекса, расширять круг оказываемых энергокомпанией услуг на благо жителей региона», – отметил Игорь Маковский.
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