Житель Алтайского края срезал с ЛЭП более 1,6 км проводов

Кражу кабелей общей протяженностью больше 1,6 км раскрыли полицейские в Алтайском крае.

По предварительным данным, молодой мужчина из пос. Линевский в течение суток срезал алюминиевые провода на обесточенных линиях электропередач. Всего он «обследовал» 11 опор ЛЭП и впоследствии сдал на металлолом более 250 кг цветного металла. Ущерб от его действий превысил 200 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело о краже. С жителя Алтайского края взяли подписку о невыезде. Органы правопорядка продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.