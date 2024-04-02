В апреле специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (входит Группу РусГидро) приступили к активной фазе проведения комплексных ремонтных работ на основных энергообъектах Дальнего Востока.

Всего в этом году на Дальнем Востоке запланировано 222 ремонта: 38 капитальных, 14 средних и 170 текущих. В работах будет задействовано более 2000 специалистов компании.

Согласно производственной программе, АО «ХРМК» в этом году планирует провести масштабную реконструкцию энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3, энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3, энергоблока №3 Нерюнгринской ТЭЦ.

Одной из ключевых задач станет переход на газовое топливо котлоагрегатов нескольких энергообъектов, включая Николаевскую ТЭЦ, Хабаровскую ТЭЦ-2 и Хабаровскую ТЭЦ-3.

Планируется также замена коллекторов системы теплоснабжения на Владивостокской ТЭЦ-2 протяженностью 800 метров и трубопроводов гидрозолоудаления осветленной воды Хабаровской ТЭЦ-3. Специалисты проведут строительно-монтажные работы на Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения теплом строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Ореховая Сопка. Ремонт золоотвала пройдет на Артемовской ТЭЦ и Хабаровской ТЭЦ-3.

Помимо ремонтов оборудования будут проведены значительные работы по перекладке тепловых сетей в городе Советская Гавань Хабаровского края, а также в городе Нерюнгри и поселке Серебряный Бор на юге Республики Саха (Якутия). За теплый период здесь планируется переложить около 35 километров теплотрасс. В Хабаровске заменят 9,3 км тепловой изоляции, Приморье - порядка 10 км, Нерюнгри - 0,3 км. Работы планируется завершить до 1 октября текущего года. Выполняться они будут с применением материалов отечественного производства.