GENESIS: новый взгляд на полимеры

С 19 по 21 марта в ЦВК "Экспоцентр" прошла 22-я Международная выставка кабельной промышленности Cabex. Мероприятие такого масштаба каждый год собирает огромное количество участников. В этот раз число экспонентов превысило 250, а общая площадь экспозиции составила рекордные 10 тысяч квадратных метров.

Команда GENESIS традиционно приняла участие в этом событии и поделилась с гостями выставки новым взглядом на продукт, рынок, а также подходом в работе при создании новых материалов. На протяжении трех дней на стенде площадью в 36 квадратных метра работали специалисты отдела продаж и R&D. За это время стенд посетило около трех сотен российских и международных гостей, представителей других компаний и потенциальных партнеров. Было проведено свыше 50 встреч, в ходе которых обсуждались возможные варианты сотрудничества, заключались предварительные соглашения и намечались новые перспективные направления развития.

Помимо работы на стенде, представители GENESIS активно участвовали в различных мероприятиях, проводимых в рамках выставки. Так, директор по развитию компании GENESIS Алексей Каравайный дал интервью на открытой студии RusCable, где рассказал о преимуществах и особенностях клиентского сервиса компании, о новых продуктах, которые ожидаются в ближайшее время, а также поделился планами на будущее. Подробное видео можно посмотреть по этой ссылке.

В целом, атмосфера на выставке была доброжелательной и продуктивной, что позволило эффективно провести переговоры и заключить ряд важных соглашений.