РусГидро стало победителем отраслевой премии «Лидер биржевого товарного рынка» в номинации «Крупнейший покупатель на биржевом рынке угля». РусГидро напрямую закупает уголь на СПбМТСБ с мая 2023 года. Группа является крупнейшим и самым активным покупателем угля на Бирже — доля закупок компании составила более 70% проданного на СПбМТСБ угля.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа вручает премию «Лидер биржевого товарного рынка» с 2015 года. Это крупнейшая отраслевая премия за вклад в развитие биржевой торговли, поддержку рыночной конкуренции, за обеспечение ликвидности.

«Своевременные и эффективные конкурентные закупки топлива — одно из наиболее важных для Группы РусГидро направлений деятельности. Для обеспечения потребителей на Дальнем Востоке бесперебойным электро- и теплоснабжением крайне важно, чтобы на каждом нашем объекте тепловой генерации был нормативный запас топлива, — заявил заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. — С появлением возможности закупать уголь на СПбМТСБ мы получили уникальный механизм оперативной закупки топлива. Биржевая торговля делает рынок более прозрачным, а формирование ценовых индикаторов биржевой рыночной цены позволит Федеральной антимонопольной службе учитывать эти цены в тарифах».

«Мы очень рады, что компания РусГидро оценила биржевые механизмы торгов углем, работоспособность и эффективность применяемой модели. Данная модель является уникальной в российской и международной практике, она предусматривает пересчет цены по формуле, в зависимости от фактического качества поставленного товара, определенного независимой лабораторией. Биржевая торговля обеспечивает не только повышение эффективности продаж и закупок за счет цифровизации сделок, но и позволяет решать поставленные Правительством России задачи по формированию национальной системы индикаторов рыночной цены на ключевые группы товаров», — отметил старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

Существенную часть закупаемого топлива РусГидро закупает на условиях «франко-вагон станция назначения», предполагающих доставку угля на станцию потребителя. РусГидро совместно с СПбМТСБ разработала и зарегистрировала на бирже торговые инструменты, соответствующие потребностям компании и предполагающие возможность поставщика выбирать производителя и марки угля из утвержденного перечня.

«РусГидро высоко ценит сотрудничество с СПбМТСБ как в части создания специальных биржевых инструментов для более эффективной закупки угля, так и организации торгов в целом», — сказал Александр Чариков. При этом он обратил внимание, что существующие сегодня на СПбМТСБ биржевые инструменты позволяют осуществлять только спотовые поставки угля. По словам Александра Чарикова, энергохолдинг совместно с РЖД также обсуждают вопросы приоритетного принятия к железнодорожной перевозке угля, закупаемого на Бирже.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа — крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, угля, природного газа, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Созданная в 2008 году СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары.