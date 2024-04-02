Специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» проводят ремонт высоковольтных подстанций 110 кВ «Забойская» и 35 кВ «Крупская» в Славянском и Красноармейском районах Краснодарского края. Данные энергообъекты обеспечивают электроэнергией около трех тыс. потребителей, сельскохозяйственные предприятия, а также социально значимые объекты.

На подстанции 110 кВ «Забойская» в Славянском районе специалисты проводят ремонт двух трансформаторов класса напряжения 110 кВ, а также выключателей, распределительных устройств и другого подстанционного оборудования, осуществляют комплекс противопожарных мероприятий.

В Красноармейском районе на подстанции 35 кВ «Крупская» специалисты отремонтируют силовой трансформатор и оборудование комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ. Технические мероприятия позволят повысить качество и надежность электроснабжения свыше тысячи жителей, семи социально значимых объектов и нескольких сельскохозяйственных предприятий в хуторе Крупский Красноармейского района.

Своевременный ремонт энергооборудования – важный этап подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.