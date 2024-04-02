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"Россети Северный Кавказ" готовят энергообъекты в Северной Осетии к пожароопасному периоду

2 апреля 2024, 16:30 312 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» приступили к подготовке электросетевых объектов к надежной работе в сезон высоких температур и повышенной вероятности возникновения пожаров.

Энергетики проверят исправность противопожарной автоматики, молниезащитных и заземляющих устройств, оборудования с высокой степенью нагрева – трансформаторные подстанции, кабельные линии электропередачи.

Под пристальным вниманием – охранные зоны воздушных линий электропередачи. Оперативно-ремонтные бригады расчистят от древесной и кустарниковой растительности 23 гектара трасс энергообъектов. Планируется также проведение покоса и уборки травы с территорий открытых распределительных устройств подстанций.

Особое внимание будет уделено подготовке персонала к слаженным действиям по локализации и ликвидации возможных возгораний. Запланированы совместные противопожарные тренировки с участием территориальных подразделений МЧС России.

Энергетики призывают жителей республики для предотвращения пожароопасных ситуаций на энергообъектах быть предельно внимательными и бдительными, соблюдать осторожность в обращении с огнем, не складировать и не сжигать мусор, сухую траву вблизи электроустановок, незамедлительно сообщать о любых нарушениях по бесплатной «горячей линии» компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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