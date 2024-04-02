Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение станции очистки воды в поселке Нива Питерского района. Она позволит улучшить качество водоснабжения более 1200 жителей населенного пункта. Присоединение к электрическим сетям выполнено по заявке администрации Нивского муниципального образования.

Новый объект жилищно-коммунальный инфраструктуры получает электросетевую мощность с подстанции 110/35/10 кВ «Малый Узень». Для учета потребленной электроэнергии энергетики смонтировали трехфазный прибор учета.

Работы по подключению станций очистки воды к электрическим сетям энергетики проводят в приоритетном порядке в связи с высокой социальной значимостью объекта.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.