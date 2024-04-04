Ведущий российский компаундер на сырьевой сессии VI Форума Союза переработчиков пластмасс, который прошел 4 апреля в Москве, подтвердил свой прогноз роста потребления полимерных композиционных материалов на 11% в 2024-2026 гг. при условии довосстановления объемов производства в основных отраслях-потребителях компаундов.

Доминирующие тренды в данных отраслях и основные предпосылки для роста рынка компаундов представил в своем докладе генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Александр Павлов.

В частности, он отметил, что все три основные отрасли-потребители компаундов, по данным Росстата, показали положительную динамику по итогам 2023 г. в сравнении год к году: производство крупной бытовой техники (холодильники и стиральные машины) продемонстрировало рост 5%, несмотря на то, что выпуск стиральных машин в 2023 году упал на 10,7%. Ввод жилья вырос на 7,8%, при этом рекордным стал ввод домов ИЖС – 59 млн кв. м. Выпуск автомобилей – и легковых, и грузовых – вырос на 19% год к году.

В 2024 году по итогам января-февраля все три отрасли показывают положительную динамику по сравнению с январем-февралем 2023 года (Росстат): производство легковых автомобилей выросло на 78%, выпуск грузовиков на 53%, холодильников – на 26%, стиральных машин – на 12%. Ввод жилья также вырос – на 1,7%. При этом Александр Павлов отметил, что показатели 2021 года смогла «перекрыть» только строительная отрасль. Производство автомобилей и бытовой техники объемов 2021 года пока не достигло: в 2023 году было выпущено в 2,5 раза меньше легковых автомобилей, холодильников и стиральных машин в 1,3 и 2,2 раза меньше соответственно.

«Довосстановление объемов производства основных отраслей-потребителей компаундов до уровня 2021 года – не единственная возможная точка роста. Сегодня наблюдается ярко выраженный тренд: потребители стараются максимально заменить импортные аналоги компаундов российскими материалами», – сказал Александр Павлов.

Данный запрос и глубокое изучение потребностей различных отраслей стали драйверами для НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в решении задачи по обеспечению рынка материалами на основе термоэластопластов. В начале 2024 года компания представила новую линейку Технотэп, в которой имеются материалы для автомобилестроения, строительства, производства электротехники и бытовой техники, кабельной промышленности.