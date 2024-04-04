Научный коллектив НИУ «МЭИ» разработал Интеллектуальную систему поддержки принятия кадровых управленческих решений в​ электроэнергетике. Система имеет стратегическое значение для обеспечения надежности и эффективности работы энергетических предприятий.

Основная цель программы заключается в обеспечении эффективного принятия кадровых управленческих решений путем оценки универсальных, профессиональных, надпрофессиональных и метакомпетенций кандидатов на вакантную должность, которые были определены научным коллективом, как наиболее значимые для предприятий электроэнергетического комплекса.

Процесс оценки кандидатов реализован интерактивно, и вся концепция системы подразумевает своего рода симулятор, в котором пользователи сталкиваются с определенной последовательностью сценариев, каждый из которых влияет на формирование баллов по всем компетенциями. Сами сценарии были сформированы с учётом широкого спектра управленческих ситуаций - от распределения ресурсов и управления временем до обработки конфликтных ситуаций и стратегического планирования.

«Данная программа позволяет сделать значительный шаг вперед в области кадрового управления, объединяя в себе современные технологии и научный подход. Она позволяет автоматизировать процесс оценки кандидатов, что значительно экономит время и ресурсы. В случае необходимости, программа может быть адаптирована под конкретные потребности предприятия или отрасли, а также масштабирована для работы с большим объемом данных и кадровыми процессами», − рассказал о разработке заведующий кафедрой менеджмента в энергетике и промышленности Наталья Кетоева.

По окончании работы с системой пользователь и работодатель имеют возможность просмотра детализированного отчета, демонстрирующего уровень сформированности компетенций и стиля принятия решений пользователя. Также предоставляются рекомендации по развитию недостающих компетенций.

Регистрация программы принадлежит кафедре менеджмента в энергетике и промышленности НИУ «МЭИ».​