Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Адыгейский филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 570 новых потребителей

5 апреля 2024, 15:00 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года присоединили к электрическим сетям энергокомпании порядка 570 физических и юридических лиц. Обеспеченная потребителям суммарная мощность превысила 9,0 МВт.

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре – социально значимые учреждения, а также важные объекты агропромышленного комплекса, коммунальной сферы и жилищного строительства. Наибольшее число заявок поступило от физических и юридических лиц с запрашиваемой мощностью до 15 кВт.

Для технологического присоединения новых заявителей, а также увеличения мощности присоединенных к электрическим сетям потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию распределительных объектов: комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи, которые обеспечивают транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций.

Всего с начала 2024 году в Адыгейские электрические сети поступило около 900 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности. Общий объем запрошенной электрической мощности превысил 30,7 МВт.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ, АДЫГЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
05.04.2024
ГЭК Китая впервые использовала автономные роботизированные станции для зарядки электромобилей
05.04.2024
Председателем Правления – генеральным директором АО "БЭСК" и генеральным директором ООО "Башкирэнерго" назначен Анатолий Николаевич Пискунов
05.04.2024
В НИУ "МЭИ" прошел День Курского электроаппаратного завода
05.04.2024
В Якутии за 203,2 млн отремонтируют участок Севастопольской улицы
05.04.2024
"Россети Ленэнерго" смонтировали более 25 км СИП в первом квартале 2024 года
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно