Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года присоединили к электрическим сетям энергокомпании порядка 570 физических и юридических лиц. Обеспеченная потребителям суммарная мощность превысила 9,0 МВт.

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре – социально значимые учреждения, а также важные объекты агропромышленного комплекса, коммунальной сферы и жилищного строительства. Наибольшее число заявок поступило от физических и юридических лиц с запрашиваемой мощностью до 15 кВт.

Для технологического присоединения новых заявителей, а также увеличения мощности присоединенных к электрическим сетям потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию распределительных объектов: комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи, которые обеспечивают транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций.

Всего с начала 2024 году в Адыгейские электрические сети поступило около 900 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности. Общий объем запрошенной электрической мощности превысил 30,7 МВт.