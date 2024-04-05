В Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Александра Новака.

Участники коорсовета обсудили направления, работа по которым стартовала в прошлом году, – это обеспечение непрерывной деятельности производств нефтегазового и нефтехимического комплекса России, импортозамещение оборудования для ТЭК, а также развитие производства сжиженного природного газа и оборудования для бурения и добычи на шельфе.

«Что касается инструментов господдержки, в ближайшее время необходимо утвердить отраслевой регламент по обратному инжинирингу. Он специально донастроен для проектов ТЭК. Отмечу, что практически все компании ТЭК уже включились в работу по формированию единых отраслевых стандартов на оборудование. Всё это в конечном счёте будет способствовать повышению техсуверенитета нефтегазовой отрасли нашей страны», – подчеркнул Денис Мантуров.

«Снижение импортозависимости имеет огромное значение для решения задачи, которую ставит Президент, по достижению технологического суверенитета России. Эта стратегически значимая для нашей экономики тема находится на постоянном контроле Правительства и требует слаженных действий от всех участников процесса – отраслевых компаний, научного сообщества, экспертов. Командная работа уже позволила прийти к практическим результатам. В частности, на сегодняшний день верифицирована с нефтегазовыми компаниями тепловая карта технологических дефицитов оборудования. Также подготовлена концепция развития и совместного использования технологических полигонов для испытания оборудования и апробирования технологий для нефтегазового комплекса, одной из целей которой является взаимное признание потребителями оборудования и технологий результатов испытаний», – отметил Александр Новак.

По итогам заседания координационного совета был подписан ряд документов: меморандум о сотрудничестве ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», соглашение о намерениях между Правительством России, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина и ПАО «Нефтяная компания “Лукойл„» в целях развития направления «Оборудование для переработки нефти и газа», а также соглашение о намерениях между Правительством России и АО «Газпром шельфпроект» в целях развития направления «Оборудование для бурения и добычи на шельфе».