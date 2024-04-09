Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают работы по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе. Работы ведутся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

Работы по модернизации подстанции начались в прошлом году. В настоящее время на энергообъекте завершены работы по установке на фундамент второго трансформатора (Т-2) мощностью 25 МВА. В ближайшее время будут произведены его комплексные испытания. Ранее, в декабре 2023 года, успешно прошел испытания и был включен в работу силовой трансформатор (Т-1) мощностью 25 МВА, что позволило увеличить мощность подстанции и повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Арсеньева. Также в прошлом году специалисты завершили демонтаж оборудования 35 кВ и заменили его на новое.

В этом году будет выполнена реконструкция распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей, трансформаторов тока и напряжения на элегазовое оборудование. После завершения всех работ дополнительные мощности подстанции позволят обеспечить электроэнергией новые объекты Арсеньевского городского округа — жилые дома, туристические объекты, в том числе строящийся горнолыжный комплекс «Белая гора».

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья.