Персона года
В ходе картирования на «ЗЭТО-ГТ» был проанализирован производственный поток «Производство изделия ТОГФ-110» , выявлены потери и найдены проблемы, которые мешают росту производительности труда. Для устранения выявленных проблем на основе применения инструментов бережливого производства внедрены следующие решения:
В планах
Благодаря реализованным решениям удалось увеличить производство изделия ТОГФ-110 кВ на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В рамках мероприятия наиболее активные члены рабочей группы были награждены дипломами.
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