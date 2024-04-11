В ходе картирования на «ЗЭТО-ГТ» был проанализирован производственный поток «Производство изделия ТОГФ-110» , выявлены потери и найдены проблемы, которые мешают росту производительности труда. Для устранения выявленных проблем на основе применения инструментов бережливого производства внедрены следующие решения:

Перешли на работу по сутко-комплекту

Внедрили производственный анализ

Использовали альтернативные техпроцесс, для того, чтобы расшить узкие места

Оптимизировали время технологического цикла изготовления блока вторичных обмоток трансформатора тока;

Провели обучающую работу с персоналом

В планах

заменить пайку проводов к вторичным обмоткам на сварку;

провести реорганизацию намоточного участка;

оптимизировать работу склада.

Благодаря реализованным решениям удалось увеличить производство изделия ТОГФ-110 кВ на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В рамках мероприятия наиболее активные члены рабочей группы были награждены дипломами.