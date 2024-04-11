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  • Подведены первые итоги программы повышения производительности труда на ЗАО "ЗЭТО-Газовые технологии"

Подведены первые итоги программы повышения производительности труда на ЗАО "ЗЭТО-Газовые технологии"

11 апреля 2024, 11:45 281 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ЗЭТО
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе картирования на «ЗЭТО-ГТ» был проанализирован производственный поток «Производство изделия ТОГФ-110» , выявлены потери и найдены проблемы, которые мешают росту производительности труда. Для устранения выявленных проблем на основе применения инструментов бережливого производства внедрены следующие решения:

  • Перешли на работу по сутко-комплекту
  • Внедрили производственный анализ
  • Использовали альтернативные техпроцесс, для того, чтобы расшить узкие места
  • Оптимизировали время технологического цикла изготовления блока вторичных обмоток трансформатора тока;
  • Провели обучающую работу с персоналом

В планах

  • заменить пайку проводов к вторичным обмоткам на сварку;
  • провести реорганизацию намоточного участка;
  • оптимизировать работу склада.

Благодаря реализованным решениям удалось увеличить производство изделия ТОГФ-110 кВ на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В рамках мероприятия наиболее активные члены рабочей группы были награждены дипломами.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
6.41

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