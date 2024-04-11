Режевской кабельный завод продолжает инвестировать в модернизацию и расширение производства. Так, в пятом корпусе завода была установлена новая линия бронирования кабеля. Эта линия используется для производства армированного силового кабеля путём обмотки заготовки стальной лентой. Специалисты завода уже начали электромонтажные работы, а ввод в эксплуатацию новой линии запланирован на конец текущего месяца.

Особенностью нового оборудования является увеличенный размер приёмной тары. Диаметр щеки составляет 2 метра, что способствует повышению производительности силового кабеля.