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Режкабель расширяет производство с новой линией бронирования кабеля

11 апреля 2024, 10:48 259 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод продолжает инвестировать в модернизацию и расширение производства. Так, в пятом корпусе завода была установлена новая линия бронирования кабеля. Эта линия используется для производства армированного силового кабеля путём обмотки заготовки стальной лентой. Специалисты завода уже начали электромонтажные работы, а ввод в эксплуатацию новой линии запланирован на конец текущего месяца.

Особенностью нового оборудования является увеличенный размер приёмной тары. Диаметр щеки составляет 2 метра, что способствует повышению производительности силового кабеля.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
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