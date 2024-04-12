11 апреля в Саранске состоялось выездное заседание секции "Телекоммуникационные кабели" Ассоциации "Электрокабель". В работе секции приняли участие более 40 представителей из 20 компаний.

Днем ранее участники секции провели ГК «Оптикэнерго» c технологической экскурсией, где ознакомились с технологиями производства оптического кабеля, LAN-кабеля и грозотроса, посетили испытательный центр и поделились опытом.

Производство оптического кабеля на "Сарансккабель-Оптика". Технологическая экскурсия для ВНИИКП и участников телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель"

Первый день закончился совместной конференцией с "Северсталь-Метиз", где обсуждали вопросы развития продуктов компании для кабельного сегмента. Ключевыми темами выступлений стали:

Отраслевой и экономический контекст в кабельной отрасли;

Комплексные решения для кабельной промышленности;

Стальные канаты для кабельной промышленности;

Система менеджмента качества.

Информационно-практическая конференция "Комплекс продуктов ОАО "Северсталь-Метиз" для кабельной промышленности".

Участники секции в музее ГК "Оптикэнерго".

Заседание телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель"

Заседание секции открыл президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков. Он поблагодарил участников за активную работу в секции. Перед участниками рынка стоят серьезные вызовы в виде маркировки, защиты рынка и развития в условиях санкций.

Главная задача - предложить Минпромторгу цифры и конкретные механизмы реализации проектов. Это касается и маркировки и отраслевого сбора. Максим Третьяков Президент Ассоциации "Электрокабель"

Отдельную благодарность Максим Третьяков выразил Эвиру Аврамовичу Боксимеру, руководителю ГК “Оптикэнерго” за помощь в организации и проведении заседаний секций. Эвир Аврамович тоже сказал несколько слов и отметил, что проводить кабельные мероприятия в Саранске стало модно, чему он рад способствовать.

Итоги работы и перспективы кабельной промышленности

Наталья Сахарова выступила с докладом об итогах выпуска телекоммуникационных кабелей за 2023 год и первый квартал 2024 года.

2023 год для отрасли является одним из лучших за последние годы, отрасль показывает положительную динамику, но пока это “догоняющий” рост, который отыгрывает падение после 2021 года.

Наталья Сахарова, генеральный директор НП "Ассоциация "Электрокабель". Фото архив RusCable.Ru

Оптический кабель пока еще часто импортируется. Доля импорта в сегменте значительно выше, чем в силовом кабеле, при этом доля стран ближнего и дальнего зарубежья в импорте оптических кабелей выросла, в экспорте снизилась, что легко объясняется политическими изменениями. Экспорт волоконно-оптических кабелей вырос на 11%, импорт снизился всего на 5%. Наталья Сахарова Генеральный директор Ассоциации "Электрокабель"

Общий прогноз развития кабельной промышленности по базовому сценарию Минэкономразвития положительный. Рост объемов производства кабельной продукции в 2024 году ожидается на уровне 4-6%. , рост кабельной отрасли составит 6%, в худшем случае - 4%. Однако, пессимистичный прогноз развития телекоммуникационной отрасли допускает снижение спроса на оптические кабели в 2025 году.

С аналогичным докладом, но без фокуса на телекоммуникационные кабели на выставке Cabex 2024 выступал Президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков. Видео доступно для просмотра в проекте “Кабельный бизнес”.

Аналитический доклад президента АЭК Максима Третьякова на выставке Cabex 2024

Статистика и аналитика

Отдельный блок работы секции был посвящен вопросам улучшения качества статистики и последующей аналитики. Предполагается собирать детализированную статистику не просто по объему потребления волокна и объемам выпуска LAN-кабеля, но учитывать категории и группы кабельных изделий, чтобы отслеживать тенденции изменения спроса на рынке. Статистика по категориям может дать более четкое понимание тенденций в развитии рынка и увидеть реальные результаты политики импортозамещения, например, позволит отслеживать динамику перехода к более высоким категориям и способствовать внедрению технологий. Для сбора статистики Ассоциация “Электрокабель” разработает новые формы для подачи отчетности.

Руководитель секции Сергей Гладких выступил с презентацией о работе секции за 2023 год. Выступление повторяло тезисы и основные моменты, озвученные на выставке Cabex 2024. Видео выступления Сергея Гладких доступно на YouTube-канале RusCable.Ru

Доклад Сергея Гладких на выставке Cabex 2024

Вопрос внедрения кабельной маркировки перестал быть вопросом. Теперь это общий вызов

В Министерстве уже принято решение, что маркировка кабеля с 2025 года станет обязательной. Будет запрет на использование не маркированной кабельной продукции. Наказание - вплоть до уголовной ответственности. Контролировать все будут налоговые органы. Вопрос “хотят-не хотят” ли использовать маркировку кабельщики, потребители или кто-то еще не стоит. Маркировка будет. Ирина Овчинникова Директор научного направления - Зав. отделением "Кабели, провода и арматура для систем телекоммуникаций и информатизации (Отделение №2)" ВНИИКП д.т.н.

С небольшим комментарием выступил Михаил Меркушев, руководитель "Интегрити".

Позиция ЦРПТ по вопросам маркировки кабеля достаточно жесткая и ориентирована на максимизацию прибыли. Планируется все-таки маркировать именно кабель, а не упаковку. Такое решение продвигается, так как позволит собрать с рынка “больше денег”. Этого никто не скрывает. При этом никто не пытается понять сложности, связанные не только с организацией такой маркировки, но и с изменением характеристик кабеля. Михаил Меркушев Руководитель Интегрити

На данный момент решений, которые устраивали ли бы кабельное сообщество и всех участников кабельного рынка и процесса маркировки не найдено. Предлагаемые варианты подходят для маркировки только ограниченного ассортимента продукции. Упоминание о необходимости анализа и проработки процесса маркировки с участием ЦРПТ для каждого марко-размера и дополнительных требований по испытаниям. Полный состав требований к маркировке, передаваемые атрибуты не определены. Кабельщики готовы к маркировке упаковки, как компромиссному решению, которое выполняет все цели по отслеживанию и контролю и создает меньше проблем по внедрению, но, поскольку целью ЦРПТ и системы “Честный знак” в данном случае, скорее всего является максимизация прибыли, то маловероятно, что маркировка будет только на упаковке. Придется маркировать каждый метр кабеля.

Российский и мировой рынок оптического волокна

Цены на оптическое волокно в Китае в 2024 году достигли исторического минимума. По сравнению с российским производством эти цены находятся уже ниже себестоимости. Общемировая тенденция показывает относительную стабилизацию стоимости во всех странах, включая Европу, Индию и США. Андрей Николаев Генеральный директор АО "ОВС"

По итогам 2023 года Россия по-прежнему серьезно отстает от лидеров рынка по объему оптического волокна на душу населения. За последние 10 лет разрыв увеличивается. Это ощущается не только в “номинальных” цифрах, но и в качестве цифровых сервисов и скорости доступа. В России 4G есть еще не во всех населенных пунктах, вдоль трасс и дорог часто отсутствует качественный доступ в сеть. В Китае скорости выше и доступность высокоскоростных сетей больше.

Потребление волокна на душу населения.

Важно понимать, что весь российский рынок для Китая - это около 2%, а значит, что для российского кабельного бизнеса принципиально важно защитить и сохранить хотя бы этот небольшой сегмент собственного производства.

Объемы потребления отечественного оптического волокна российскими заводами.

Отрасль производства оптического волокна в Китае - не рыночная. Там действует столько программ поддержки, субсидирования, компенсаций и другие представления о рентабельности, что сравнивать с китайским рынком свою продукцию по цене не имеет никакого смысла. Там дешевле.

Цены на оптическое волокно в мире. Слайд из презентации АО "ОВС"

Развитию внутри России мешают не только внешнеэкономические факторы, но и отсутствие системы качественных прогнозов развития отрасли от Минцифры. Без гарантированного спроса сложно привлекать большие инвестиции.

Россия единственная развитая страна, которая позволяет ввозить стратегический продукт - оптическое волокно и волоконно-оптический кабель по нулевым и близким к нулевым ставкам таможенных пошлин.

Посещая некоторые китайские заводы, мы видим, как там под брендами российских заводов изготавливается волоконно-оптический кабель. В OEM-схеме фактически…Это значит, что текущая регуляторика рынка (например 719 постановление - прим.) работает некорректно и маркировка и отраслевой сбор могут стать серьезными инновациями, чтобы эту ситуацию изменить. Андрей Николаев Генеральный директор АО "ОВС"

Большой поддержкой рынка стал проект Ростелекома TEA NEXT. Специально для этого проекта было освоено производство оптического волокна G.645, которое дает существенный прирост в характеристиках сетей. Такое волокно и кабель стоят сильно дороже, но по задумке должны обеспечить “запас” для развития сетей на 20-25 лет вперед.

Проект завода по производству собственных преформ тоже продвигается. Есть схемы финансирования, документация и идет планомерная работа. Если не случиться каких-то непредсказуемых событий. то в 2027 году в России могут появиться собственные преформы.

Компании поставщики сырья, оборудования и технологий

С отдельными докладами выступили поставщики сырья и оборудования.

АО “Лидер Компаунд” рассказали о своих компетенциях и марках выпускаемых компаундов для кабельной отрасли. Доклад носил информационный характер.

Руководитель проекта ChinaCable.Ru - сервисной компании по поставкам кабельного оборудования Антон Герасимов, выступил с большим обращением к отрасли по вопросам формирования консолидированного заказа, обмена опытом и наращивания отраслевой экспертизы по оборудованию.

Антон Герасимов, руководитель ChinaCable.Ru. Фото архив RusCable.Ru

Он предложил кабельным заводам объединить свои усилия и делиться информацией об оборудовании, производителях, интересных находках по инструменту, консолидировать заказы, стандартизировать узлы оборудования для обеспечения качественного сервиса по запчастям и оптимизации логистики.

ChinaCable.Ru проводит большую работу по созданию отраслевой “базы знаний” по китайским поставщикам оборудования, делает проверки и готовит обзоры и отчеты по предприятиям, выбирая компании, которые могут поставить оборудование. При этом ведется оценка поставщиков по критериям цена/качество/сроки поставки/опыт эксплуатации и ряда других параметров.

Оптимизация цепочки поставок, обмен знаниями и создание системы глобального российского сервиса оборудования позволит заводам быстрее закрывать свои потребности в оборудовании, сформировать склад запчастей, развивать собственное ПО для управления оборудованиям и сохранять компетенции внутри России. Еще одним важным аспектом является сохранение капитала внутри страны. При работе с Китайским кабельным оборудованием всегда есть посредники. Лучше, если этот посредник будет российский, которому можно доверять и который заинтересован в долгосрочной работе.

Инициатива, предложенная ChinaCable.Ru по созданию отраслевого центра компетенций и созданию “единого окна” по поставке оборудования нашла отклик у кабельного сообщества. Ассоциация “Электрокабель” после 2022 года прорабатывала вопросы обеспечения оборудованием и реализовала проект МОККО - Маркетплейс Оборудования и Комплектующих Кабельной Отрасли.

Несмотря на то, что платформа МОККО не стала сверхпопулярной, она сформировала пул заказчиков и поставщиков кабельного оборудования. В последний год активность на платформе была низкая и данные обновлялись редко. ChinaCable.Ru было предложено возобновить работу над платформой и контентом и развивать направление “оборудование” в Ассоциации “Электрокабель” на принципах общественной пользы, без перетягивания инициативы именно на китайских поставщиков.

Тема с оборудованием, сервисом, логистикой и платежами является актуальной. О кризисе платежей в Китай и сложностях с поставками сырья и оборудования читайте в специальном материале RusCable Плюс - https://www.ruscable.ru/article/kitajskij_platezh_problemy_s_platezhami_/

Читайте специальный материал "Китайский платеж" с комментариями представителей отрасли в подписке RusCable Плюс.

Стандартизация оптического кабеля. Привести всех к общему знаменателю

На рынке сохраняется проблема отсутствия общепринятого стандарта на оптический кабель. Это приводит к несогласованности требований и стандартов, формированию лазеек и общему снижению надежности кабельных сетей. Кроме того нет единых требований для измерения некоторых параметров оптических кабелей в аккредитованных испытательных центрах.

Ассоциация “Электрокабель” разработала и предлагает внести изменения действующий приказ Минцифры, чтобы указать в требованиях ГОСТ Р 52266-2020, что очень быстро обеспечит гармонизацию рынка по маркам и требованиям к конструкции и параметрам оптических кабелей. Для этого требуется не полностью менять 47 приказ Минцифры, а внести изменения только в пункт относительно использования оптических кабелей.

"Оптические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52266-2020" Ирина Овчинникова Директор научного направления - Зав. отделением "Кабели, провода и арматура для систем телекоммуникаций и информатизации (Отделение №2)" ВНИИКП д.т.н.

Важно понимать, что на данный момент испытания на надежность оптических кабелей по ГОСТ Р 52266-2020 можно провести только в испытательном центре ВНИИКП, а метод испытаний является интеллектуальной собственностью ВНИИКП.

Изменения и включения ГОСТ 52266-2020 в приказ Минцифры может стать барьером для защиты отечественного рынка от импортного кабеля, поэтому многие участники секции, включая завод “Инкаб” поддерживают инициативу по внедрению стандарта. Предполагается инициировать обязательное применение стандарта с сентября 2025 года. Дополнительным способом по внедрению стандарта может стать система маркировки ЦРПТ и каталог Ассоциации “Электрокабель”. Если в атрибутах маркировки и в каталоге будет указан ГОСТ то это может стать дополнительным инструментом защиты рынка от дешевой китайской продукции.

Кадровый вопрос по-взрослому. Доклад МЭИ

В рамках ассоциации кабельной промышленности обсуждается вопрос подготовки кадров для кабельной отрасли. Сергей Серебренников, профессор, доктор наук, член академии электротехнических наук, представил презентацию о подготовке кадров в профильных институтах.

Евгений Борисович Васильев в статье "Кадры решают все" описал и сформулировал основные проблемы в подготовке специалистов в области кабельной промышленности.

Многие вузы имеют старое учебное лабораторное оборудование и мало новых книг.

Низкая мотивация преподавательского состава, так как многие совместители не заинтересованы в дополнительных работах.

Отсутствие индивидуальной системы работы со студентами

Показательные мероприятия и соглашения, которые ничем не заканчиваются

Индивидуальная работа со студентами может быть эффективной для привлечения их на работу. Но нужно проводить не только групповые занятия, но и системно заниматься вопросами организации практики с трудоустройством.

Ассоциация “Электрокабель” и МЭИ будут совместно работать над развитием кадрового потенциала кабельной отрасли и использовать лучшие практики, которые приводят к реальным результатам.

Отраслевой сбор для защиты рынка

На секции Ассоциации "Электрокабель" обсуждался вопрос о введении отраслевого сбора на оптический кабель и волокно для защиты российского рынка от китайского импорта. Дискуссия на эту тему состоялась в рамках заседания телекоммуникационной секции АЭК с подачи президента Ассоциации “Электрокабель” Максима Третьякова, который в начале работы дал задачу проработать данный вопрос.

Минпромторг, Минэкономразвития и Ассоциация "Электрокабель" должны в ближайшее время разработать и согласовать и представить проект отраслевого сбора для защиты рынка оптического кабеля. Аналогичный механизм рассматривается правительством не только для кабельщиков, но и для электроники и других чувствительных и стратегических отраслей, где требуется господдержка. Максим Третьяков Президент Ассоциации "Электрокабель"

Применить заградительные пошлины из-за единого таможенного пространства практически нереально.

Именно поэтому предполагается реализовать систему "отраслевого сбора", который должны заплатить и производители и импортеры. Важно отметить, что в законодательстве нет понятия "отраслевой сбор", а это значит, что для введения подобной практики и инструмента защиты рынка потребуется не менее полутора лет.

Детали проекта и подробности обсуждений не могут быть раскрыты в рамках материала и доступны только членам секции Ассоциации “Электрокабель”.

Заседание секции завершилось обсуждением организационных вопросов, в частности предложено расширить название секции за счет включение аксессуаров и кабельных издений. Предложенное название звучит как Секция Ассоциации “Электрокабель” “Кабельные оконцовывают кабели и провода телекоммуникационного назначения”.

Следующее заседание секции “Телекоммуникационные кабели Ассоциации “Электрокабель” состоится в августе-сентябре 2024 года в Тольятти.

По традиции насыщенный докладами день завершился товарищеским ужином.

Репортаж подготовлен RusCable.Ru.

Материалы секции, записи докладов и выступлений можно получить по индивидуальному запросу в дирекции АЭК.