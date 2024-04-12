Специалисты Филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Тихоокеанского РДУ (далее ТОРДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и включения в работу подстанции (ПС) 500 кВ Таежная и воздушной линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ Нерген – Таежная в рамках очередного этапа реализации проекта строительства горно-обогатительного комплекса «Малмыжский» (ООО «Амур Минералс») в Хабаровском крае.

Новая подстанция полностью оснащена оборудованием российского производства – трансформаторы тока высокого напряжения, высоконадежные элегазовые коммутационные аппараты, микропроцессорные защиты, интегрированные в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП), устройства сбора и передачи информации. Установленная на ПС 500 кВ Таежная современная отечественная АСУ ТП обеспечит в перспективе возможность внедрения автоматизированного дистанционного управления оборудованием из диспетчерского центра ОДУ Востока.

В начале января 2024 года в работу был введен ключевой элемент схемы электроснабжения Малмыжского горно-обогатительного комбината – переключательный пункт (ПП) 500 кВ Нерген, а также вновь образованные ВЛ 500 кВ Хабаровская – Нерген и ВЛ 500 кВ Комсомольская – Нерген.

На следующем этапе реализации проекта планируется ввод в работу ПС 220 кВ Малмыж. Максимальная мощность присоединения промышленного потребителя составляет 250 МВт. В планах ООО «Амур Минералс» увеличение потребляемой мощности.

Малмыжское месторождение расположено в 274 км от Хабаровска на границе Амурского и Нанайского районов. Запасы составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды. Запуск производства намечен на 2024 год. Для работы предприятия планируется создать более 2,5 тысяч рабочих мест.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 500 кВ Таежная и ВЛ 500 кВ Нерген – Таежная специалисты ОДУ Востока и ТОРДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики. Они также участвовали в испытаниях и приемке в эксплуатацию каналов связи и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора.

Выполненные специалистами ОДУ Востока и ТОРДУ расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования энергокомпаний.