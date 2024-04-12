Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) отмечают ежегодный рост количества заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в Хабаровском крае.

За первые три месяца текущего года специалисты зарегистрировали 1052 заявки на технологическое присоединение объектов, что на 26% больше аналогичного периода 2023 года. Из них 71 % - это заявители, обратившиеся за подключением объектов частного малоэтажного строительства до 15 кВ.

В Хабаровском крае остается высоким спрос на технологическое присоединение от специализированных застройщиков. На данный момент ведется работа по заключению договора на технологическое присоединение Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления.

Также в работе у энергетиков находится договор на реализацию технологического присоединения объектов комплексной застройки в районе переулка Брянский в городе Хабаровск. Запрашиваемая застройщиком мощность составляет 28,6 МВт. Для реализации данной заявки энергетикам необходимо будет выполнить строительство в Железнодорожном районе Хабаровска нового центра питания 110кВ мощностью силовых трансформаторов 2х40 МВА. Источником финансирования реализации данного проекта будет является инфраструктурный бюджетный кредит.