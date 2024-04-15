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РЖД и предприятие "Уральские локомотивы" заключили договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

15 апреля 2024, 16:15 348 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД

Договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург подписан между ОАО «РЖД» и предприятием «Уральские локомотивы».

Стоимость контракта составляет 12 млрд рублей. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены производителем до конца марта 2028 года.

Для создания головных образцов РЖД передадут изготовителю конструкторскую документацию. Сейчас ее разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.

В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения 2 поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания.

Максимальная скорость электропоезда – 400 км/ч, скорость в эксплуатации – 360 км/ч.

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Метки: РЖД, УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ
Отрасль: Миностроение Тспорт 

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