РУСЭЛ и ЧЭАЗ демонстрируют технологии на выставке "Нефтегаз"

В московском Экспоцентре открылась 23-я международная выставка «Нефтегаз-2024», собравшая на своих полях представителей крупнейших предприятий страны профильной и смежных сфер. Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) и Чебоксарский электроаппаратный завод на своем совместном стенде демонстрируют передовые разработки.

«Нефтегазовая отрасль – это хребет российской экономики и огромный фактор ее внешнеполитической деятельности, – сказал на открытии выставки председатель Торгово-промышленной палаты РФ, председатель совета директоров Экспоцентра Сергей Катырин. – Использование нефти и газа существенно влияет на нашу жизнь. Это и отопление, и свет, и транспорт, и многое другое. Именно поэтому посвященная отрасли выставка привлекает к себе повышенное внимание».

Деловая программа «Нефтегаз.LIVE» включает в себя сессии, конференции и семинары, посвященные обширному кругу вопросов, включая достижения науки, применение технологий в добыче и переработке ресурсов, робототехнику, автоматизацию производства, импортозамещение и технологический суверенитет России. В дискуссиях будут принимать участие и эксперты РУСЭЛ.