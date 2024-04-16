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РУСЭЛ и ЧЭАЗ демонстрируют технологии на выставке "Нефтегаз"

16 апреля 2024, 10:30 256 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Чебоксарский электроаппаратный завод
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В московском Экспоцентре открылась 23-я международная выставка «Нефтегаз-2024», собравшая на своих полях представителей крупнейших предприятий страны профильной и смежных сфер. Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) и Чебоксарский электроаппаратный завод на своем совместном стенде демонстрируют передовые разработки.

«Нефтегазовая отрасль – это хребет российской экономики и огромный фактор ее внешнеполитической деятельности, – сказал на открытии выставки председатель Торгово-промышленной палаты РФ, председатель совета директоров Экспоцентра Сергей Катырин. – Использование нефти и газа существенно влияет на нашу жизнь. Это и отопление, и свет, и транспорт, и многое другое. Именно поэтому посвященная отрасли выставка привлекает к себе повышенное внимание».

Деловая программа «Нефтегаз.LIVE» включает в себя сессии, конференции и семинары, посвященные обширному кругу вопросов, включая достижения науки, применение технологий в добыче и переработке ресурсов, робототехнику, автоматизацию производства, импортозамещение и технологический суверенитет России. В дискуссиях будут принимать участие и эксперты РУСЭЛ.

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Метки: ЧЭАЗ, РУСЭЛ, НЕФТЕГАЗ-2024
Отрасль: Электроэнергетика 
CHAZ
0.86

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