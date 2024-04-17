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Единственный оптоволоконный завод РФ запустил в серию волокно для евразийской линии связи

17 апреля 2024, 15:15 311 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: shutterstock

Фото: shutterstock

Завод "Оптиковолоконные системы", входящий в портфель группы "Роснано", запустил серийное производство оптоволокна для Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Об этом сообщили в "Роснано".

Речь идет об оптоволокне G.654.E с сердцевиной из чистого кварца. "Роснано" отмечает, что с этой маркой потери при передаче данных на дальние расстояния - низкие, при этом это волокно применяется в России впервые.

Строительство линии связи TEA NEXT завершат в 2026 году. По конкурсной документации, ее кабель должен быть изготовлен на основе оптоволокна именно российского производства.

"Оптиковолоконные системы" - единственный в РФ завод по серийному производству телекоммуникационного оптического волокна. По данным на конец 2022 года, производственные мощности предприятия составляют 4 млн км кабеля в год - это позволяет обеспечить более 50% потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей госзакупок. Оптическое волокно является одним из важнейших элементов современных сетей связи. 

 
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Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПТОВОЛОКНО, TEA NEXT
Отрасль: Кабельная промышленность 

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