Завод "Оптиковолоконные системы", входящий в портфель группы "Роснано", запустил серийное производство оптоволокна для Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Об этом сообщили в "Роснано".

Речь идет об оптоволокне G.654.E с сердцевиной из чистого кварца. "Роснано" отмечает, что с этой маркой потери при передаче данных на дальние расстояния - низкие, при этом это волокно применяется в России впервые.

Строительство линии связи TEA NEXT завершат в 2026 году. По конкурсной документации, ее кабель должен быть изготовлен на основе оптоволокна именно российского производства.

"Оптиковолоконные системы" - единственный в РФ завод по серийному производству телекоммуникационного оптического волокна. По данным на конец 2022 года, производственные мощности предприятия составляют 4 млн км кабеля в год - это позволяет обеспечить более 50% потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей госзакупок. Оптическое волокно является одним из важнейших элементов современных сетей связи.