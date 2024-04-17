В ходе рабочей встречи в Ульяновске обсуждались вопросы сотрудничества в сфере развития электросетевой инфраструктуры Ульяновской области.

«Обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ульяновской области – это ключевое направление в сфере энергетики региона. Для этого важно эффективное сотрудничество региональной власти и сетевых компаний. Мы видим, что компания «Россети Волга» уделяет большое внимание модернизации и обновлению объектов электросетевого хозяйства, проводит работу по техприсоединению новых потребителей, развивает инновационные подходы. Все это способствует планомерному развитию электросетевого комплекса Ульяновской области», - подчеркнул Алексей Русских.

В 2023 году компания «Россети Волга» вела активную работу по развитию электросетевой инфраструктуры региона. В электросетевой комплекс инвестировано более 650 млн рублей. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов было отремонтировано порядка 3,5 тысяч км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, 26 подстанций, 583 трансформаторных подстанций. К сетям ульяновского филиала компании в минувшем году энергетики присоединили объекты промышленности, жилищного строительства, социальной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, выдав суммарную мощность 39,5 МВт.



В ближайшие 5 лет компания «Россети Волга» планирует финансировать капитальные вложения в электросетевой комплекс региона более 3 млрд рублей. Эти средства будут направлены на мероприятия по технологическому присоединению потребителей к сетям компании, а также на повышение надежности и инновационное развитие электрических сетей.