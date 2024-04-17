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  • Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и Генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов обсудили развитие электросетевого комплекса региона

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и Генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов обсудили развитие электросетевого комплекса региона

17 апреля 2024, 13:45 306 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В ходе рабочей встречи в Ульяновске обсуждались вопросы сотрудничества в сфере развития электросетевой инфраструктуры Ульяновской области.

«Обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ульяновской области – это ключевое направление в сфере энергетики региона. Для этого важно эффективное сотрудничество региональной власти и сетевых компаний. Мы видим, что компания «Россети Волга» уделяет большое внимание модернизации и обновлению объектов электросетевого хозяйства, проводит работу по техприсоединению новых потребителей, развивает инновационные подходы. Все это способствует планомерному развитию электросетевого комплекса Ульяновской области», - подчеркнул Алексей Русских.

В 2023 году компания «Россети Волга» вела активную работу по развитию электросетевой инфраструктуры региона. В электросетевой комплекс инвестировано более 650 млн рублей. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов было отремонтировано порядка 3,5 тысяч км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, 26 подстанций, 583 трансформаторных подстанций. К сетям ульяновского филиала компании в минувшем году энергетики присоединили объекты промышленности, жилищного строительства, социальной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, выдав суммарную мощность 39,5 МВт.

В ближайшие 5 лет компания «Россети Волга» планирует финансировать капитальные вложения в электросетевой комплекс региона более 3 млрд рублей. Эти средства будут направлены на мероприятия по технологическому присоединению потребителей к сетям компании, а также на повышение надежности и инновационное развитие электрических сетей.

«Конструктивный диалог с органами власти Ульяновской области – драйвер развития как энергосистемы, так и экономики и социальной сферы в целом, – отметил Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше укрепляться на благо региона».

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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