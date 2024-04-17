Научный квартал на территории МГТУ имени Баумана обеспечили электроснабжением с резервом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью потребовало выделения дополнительной энергомощности и строительства соответствующей инфраструктуры. Выполнены работы по обеспечению надежным энергоснабжением научных корпусов, исследовательских центров, общежития для студентов, лабораторий и других объектов», — отметил Пётр Бирюков.

Для этого энергетики АО «ОЭК» построили девять трансформаторных подстанций и дополнительно проложили более 21 километра распределительных кабельных линий.

В рамках работ использовано оборудование более высокого класса напряжений — 20 киловатт. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 27,1 мегаватта.

Новый научный квартал обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.