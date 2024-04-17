Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Специалисты обеспечили электроснабжением с резервом научный квартал на территории МГТУ им. Баумана

17 апреля 2024, 16:15 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Научный квартал на территории МГТУ имени Баумана обеспечили электроснабжением с резервом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью потребовало выделения дополнительной энергомощности и строительства соответствующей инфраструктуры. Выполнены работы по обеспечению надежным энергоснабжением научных корпусов, исследовательских центров, общежития для студентов, лабораторий и других объектов», — отметил Пётр Бирюков.

Для этого энергетики АО «ОЭК» построили девять трансформаторных подстанций и дополнительно проложили более 21 километра распределительных кабельных линий. 

В рамках работ использовано оборудование более высокого класса напряжений — 20 киловатт. Эти распределительные сети характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим объемом технологических потерь при передаче электроэнергии. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 27,1 мегаватта. 

Новый научный квартал обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. 

Обсудить на форуме
Метки: ОЭК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
17.04.2024
В 2024 году компании "Нацпроектстроя" расширят более 530 километров БАМа под укладку вторых путей
17.04.2024
Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей на территории республики
17.04.2024
Новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 ПАО "ОГК-2" успешно прошла испытания на заводе-изготовителе
17.04.2024
Росатом проведет серию встреч с поставщиками
17.04.2024
Компания ООО "РаСвет" построит завод по механической обработке металла за 350 миллионов рублей
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно