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Во Владивостоке идет работа по реализации проекта "Легкое метро"

18 апреля 2024, 15:30 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД-Партнер
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: скриншот / otvprim.tv

Фото: скриншот / otvprim.tv

Существующие линии железнодорожных путей Владивостока уже долгое время находятся под пристальным вниманием. Одна из актуальных причин – это разработка технико-экономического обоснования проекта городской электрички, сообщает ОТВ.

Заместитель председателя правительства Приморского края Ленар Нуриев, глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников лично проинспектировали направления на Эгершельд, Нейбута, Улисс и Чуркин.

Для реализации проекта «Легкое метро» потребуется строительство новых и реконструкция уже имеющихся железнодорожных путей, строительство остановок и увеличение подвижного состава. По приблизительным подсчетам срок реализации проекта с 2024 по 2030 год.

Константин Шестаков, глава Владивостока:  

«Одна из ключевых задач – подвести станции легкого метро к тем микрорайонам, которые развиваются или на сегодняшний день застроены и пользуются спросом больше всего. Здорово, что Владивосток обладает значительной разветвленной сетью путей РЖД, это максимально упрощает наши задачи».

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство 

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