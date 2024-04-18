Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Существующие линии железнодорожных путей Владивостока уже долгое время находятся под пристальным вниманием. Одна из актуальных причин – это разработка технико-экономического обоснования проекта городской электрички, сообщает ОТВ.
Заместитель председателя правительства Приморского края Ленар Нуриев, глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников лично проинспектировали направления на Эгершельд, Нейбута, Улисс и Чуркин.
Для реализации проекта «Легкое метро» потребуется строительство новых и реконструкция уже имеющихся железнодорожных путей, строительство остановок и увеличение подвижного состава. По приблизительным подсчетам срок реализации проекта с 2024 по 2030 год.
Константин Шестаков, глава Владивостока:
«Одна из ключевых задач – подвести станции легкого метро к тем микрорайонам, которые развиваются или на сегодняшний день застроены и пользуются спросом больше всего. Здорово, что Владивосток обладает значительной разветвленной сетью путей РЖД, это максимально упрощает наши задачи».
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter