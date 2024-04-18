Существующие линии железнодорожных путей Владивостока уже долгое время находятся под пристальным вниманием. Одна из актуальных причин – это разработка технико-экономического обоснования проекта городской электрички, сообщает ОТВ.

Заместитель председателя правительства Приморского края Ленар Нуриев, глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников лично проинспектировали направления на Эгершельд, Нейбута, Улисс и Чуркин.



Для реализации проекта «Легкое метро» потребуется строительство новых и реконструкция уже имеющихся железнодорожных путей, строительство остановок и увеличение подвижного состава. По приблизительным подсчетам срок реализации проекта с 2024 по 2030 год.

Константин Шестаков, глава Владивостока: